Pantera Negra 2: Riri Williams e Nakia se destacam em imagens

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) divulgou novas imagens mostrando Nakia e Riri Williams no filme, antes da grande estreia em novembro.

Em uma das imagens vemos Williams, a Coração de Ferro, na sala real de Wakanda, outra mostra o visual da personagem de Lupita Nyong para o funeral do Rei T’Challa, em que podemos ter uma amostra de como a cena deve ser emocional no filme.

Ainda é difícil dizer qual será o papel da Coração de Ferro no filme, o que outras surpresas virão com a chegada de Namor.

A perda de Chedwick Boseman também é tema principal das conversas sobre o filme, já que seu legado como interprete do Pantera Negra estará na continuação com a morte do rei T’Challa. Kevin Feige respondeu recentemente à Empire sobre o fato de não reescalar o personagem após o falecimento do ator. “Só pareceu que era muito cedo para reescalar,” revelou o chefe da Marvel.

Feige também falou sobre como a decisão foi inspirada pelo espírito dos quadrinhos que inspiram o MCU: “Stan Lee sempre disse que a Marvel representa o mundo fora de nossa janela. E nós conversamos sobre como, por mais extraordinárias e fantásticas que nossas histórias sejam, tem um elemento humano em tudo que fazemos. O mundo ainda está processando a perda de Chad. E Ryan inseriu isso em sua história.”

Veja as novas imagens de Pantera Negra 2:

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

