Pantera Negra 2: Shuri quase teve um romance inusitado no filme

Alerta de spoiler

O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um dos grandes sucessos do ano. Além disso, o longa-metragem finaliza a Fase 4 da Marvel.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Continua depois da publicidade

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Revelamos abaixo sobre o plano original do filme, em que Shuri quase teve um romance inusitado com outro personagem (via ScreenRant).

Shuri e Namor quase tiveram uma dinâmica romântica

Em uma entrevista recente, o editor do filme, Michael P. Shawver, comentou que Shuri e Namor quase tiveram uma dinâmica romântica na sequência.

No entanto, a ideia foi descartada, e mostrou um confronto entre a sucessora do Pantera Negra e o principal antagonista do filme.

“Eu acho que o que é realmente interessante é que havia tomadas em que havia alguma conexão lá, e em um ponto de um corte inicial discutimos como iríamos manter essa dinâmica”, disse ele.

Ainda segundo o editor, a ideia não parecia ser tão boa para a proposta do filme, visto que Shuri estaria flertando para conseguir o que quer.

Namor acaba sendo derrotado por Shuri no filme, e ambos fazem um acordo para que ele pare de atacar Wakanda, com ela prometendo manter Talokan fora do radar humano.

“Você tem que tomar cuidado ao retratar Shuri flertando para conseguir o que quer, em vez de ser uma líder diplomática e se tornar a líder que ela precisa ser, que ela vai conseguir no final”, acrescentou o editor.

“Plantamos a semente do trauma compartilhado que ela percebe no final. Mas isso é essencialmente quem eles são, eles estão tentando liderar e ser um líder de suas nações com toda essa dor que carregam em seu coração”, concluiu.

Não se sabe se Namor pode retornar para o MCU, visto que seu futuro é mais complicado do que parece. No entanto, o futuro de Shuri é promissor.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.