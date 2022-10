Pantera Negra 2 tem chance no Oscar? Kevin Feige responde

Kevin Feige, chefe da Marvel Studios, fala sobre as chances de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre receber algum Oscar.

Em 2018, o primeiro filme solo do herói concorreu na categoria principal da premiação, a de Melhor Filme, e vários fãs estavam na torcida por esse feito histórico dos filmes de super-heróis.

Continua depois da publicidade

Porém, em uma entrevista ao Total Film, Feige pareceu não ter muita esperança de que a Academia vai votar em favor da sequência. Ele afirmou: “Eu não sou do tipo que prevê o que a Academia vai fazer com seus preciosos votos. Eu não sei.”

Feige revela que tem confiança no trabalho do diretor Ryan Coogler, mas sabe que não é comum filmes de super-heróis conseguirem reconhecimento nas premiações. Até o momento isso tem dado certo para a Marvel, com seus projetos conseguindo números gigantescos nas bilheterias.

Mas mesmo assim, esse tipo de questão sempre estará presente, enquanto o gênero de heróis continua levando multidões aos cinemas do mundo todo. Com Pantera Negra sendo chamado de “a joia da coroa do MCU” por Robert Downey Jr., quem sabe Wakanda Para Sempre consiga continuar este legado.

Sobre a sequência, Feige continua dizendo: “O que eu sei é que Ryan e toda sua equipe pensaram neste filme exatamente como pensaram o primeiro: como nós fazemos a melhor experiência possível para o público? E como nós vamos fazer a melhor experiência que as pessoas irão querer repetir de novo e de novo? Essa era a motivação. E fazer algo que é um tributo incrível ao legado de Chadwick. Esse filme passa perto de ser um tributo na vida real, ao mesmo tempo continua a narrativa ficcional e a esperança, eu continuo voltando para essa palavra, e otimismo que Wakanda sempre representa.”

Mais sobre Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira