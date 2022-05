Pantera Negra 2 tem linda homenagem a Chadwick Boseman

Em entrevista com a Variety, a estrela Danai Gurira confirmou que Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) terá uma bela homenagem para Chadwick Boseman, que faleceu em 2020.

A atriz comentou: “É tudo sobre ele. É um derramamento de amor e honra para ele. Nós colocamos tudo o que tínhamos nesse filme.”

“Esperamos que possa funcionar para vocês do mesmo jeito que funciona para a gente. Conta uma história comovente e é tudo o que eu posso dizer.”

“Estou muito contente com a maneira como o diretor lidou com isso”, concluiu Danai Gurira, que também é conhecida por ter participado de The Walking Dead.

Filme aguardado pelos fãs da Marvel

Vale lembrar que, antes de seu falecimento, Chadwick Boseman não chegou a gravar nenhuma cena para Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2).

Ao mesmo tempo, a Marvel também confirmou que não usará CGI ou nenhuma técnica do tipo para representar Chadwick Boseman digitalmente ou algo assim.

Então, será curioso ver qual será o caminho seguido quanto ao destino do personagem do ator em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2).

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chega aos cinemas em 10 de novembro de 2022.

