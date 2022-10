Pantera Negra 2 tem mudança importante na Marvel

O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) é um dos mais aguardados do ano, e terá uma importante mudança na Marvel e na linha do tempo.

A nova produção do MCU não terá o retorno de Chadwick Boseman no papel do protagonista. O ator faleceu em 2020, e o filme será uma grande homenagem ao astro, e trazendo a sucessora do herói.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

O elenco é liderado por Letitia Wright, e ainda conta com Tenoch Huerta, Dominique Thorne, Angela Basset, Lupita Nyong’o, entre outros.

Como o filme se encaixa no MCU?

O novo filme do Pantera Negra terá um salto temporal, de aproximadamente um ano, conforme revelado em um comunicado de imprensa ao The Direct.

Uma frase de Ramonda revela que o rei T’Challa morreu há um ano, confirmando esse salto no tempo, o que não é novidade na Marvel.

O Pantera Negra original apareceu pela última vez em Vingadores: Ultimato, e o novo filme vai explicar como ele morreu após ajudar a salvar o universo.

Ultimato acontece no final de 2023 na linha temporal do MCU, e, possivelmente, Pantera Negra 2 deve acontecer no final de 2024 ou início de 2025.

No entanto, não houve nenhuma menção à morte do rei T’Challa em qualquer outro projeto da Marvel, o que pode significar um avanço no tempo maior.

A linha do tempo do MCU já ocorre, aparentemente, em 2025, e os eventos de Pantera Negra 2 devem acontecer apenas em 2026.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no dia 10 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira