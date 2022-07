Pantera Negra 2: Trailer já mostrou sucessora do Homem de Ferro e você não viu

A Marvel divulgou o trailer de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), durante a San Diego Comic-Con 2022, mostrando um pouco da Coração de Ferro, que pode ser a sucessora do Homem de Ferro no MCU.

Logo após a Saga do Infinito, a Marvel Studios começou a apresentar gradualmente os sucessores dos seis Vingadores originais.

Continua depois da publicidade

Tudo começou com Sam Wilson assumindo o manto do Capitão América de Steve Rogers, seguido pela chegada de Yelena Belova como a nova Viúva Negra, Kate Bishop como o novo Gavião Arqueiro e a Poderosa Thor como o novo Thor – presumivelmente.

Enquanto isso, o substituto do Hulk está programado para ser lançada em Mulher-Hulk com Jennifer Walters. Isso deixa Tony Stark como o último herói fundador do MCU que não tem um herdeiro claro. Até agora.

Introdução da Coração de Ferro

Na Comic-Con, o presidente da Marvel Studios, Kevin Feige, confirmou que Pantera Negra: Wakanda para Sempre terminará a Fase 4 do MCU antes de revelar o primeiro trailer da sequência.

A prévia mostra a primeira aparição de Riri Williams (Dominique Thorne), também conhecida como Coração de Ferro.

A personagem só aparece em duas breves cenas. Na primeira, ela é vista cumprimentando Shuri (Letitia Wright), e na segunda cena, ela está forjando sua própria insígnia, que traça um paralelo visual com Tony Stark criando a Mark I no primeiro Homem de Ferro.

Criada por Brian Michael Bendis em 2015, Riri Williams é uma garota prodígio de 15 anos, que criou sua própria versão do traje do Homem de Ferro.

Ela se tornou uma super-heroína, apelidada de Coração de Ferro, logo após a Segunda Guerra Civil, porque Tony estava em coma. Enquanto o Homem de Ferro estava fisicamente incapacitado durante esse período, sua consciência funcionava como a inteligência artificial de seu traje, permitindo que ele a guiasse em suas aventuras.

No MCU, podemos vê-la assumindo o lugar do Homem de Ferro também, visto que agora ninguém mais se lembra quem é Peter Parker, que parecia que se tornaria o próximo Tony Stark.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) estreia em 11 de novembro de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.