Pantera Negra 3 pode acontecer? Produtor responde

A Marvel está prestes a lançar Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2), sequência do filme de sucesso de 2018, que foi estrelado por Chadwick Boseman.

Mesmo sem ter sido lançado, o produtor do segundo filme, Nate Moore, revelou se Pantera Negra 3 pode realmente acontecer.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje, lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

O elenco do filme conta com Lupita Nyong’o, Angela Bassett, Letitia Wright, Winston Duke, Danai Gurira, Florence Kasumba, Martin Freeman e Tenoch Huerta.

Sobre o que pode ser Pantera Negra 3?

Em entrevista ao Collider, Moore revela que as ideias sobre Pantera Negra 3 já foram discutidas, mas o estúdio está esperando para ver como o público receberá o novo filme.

Isso é uma coisa normal, e dependendo do sucesso de Wakanda Para Sempre, um terceiro filme pode ser anunciado pela Marvel Studios.

“Essa é uma ótima pergunta. Para ser honesto, não sou eu tentando não responder à pergunta. Nós realmente queremos ver como o público recebe o filme, e acho que Ryan Coogler está realmente interessado em ver como o filme se desenrola antes de decidirmos”, disse ele.

“Certamente há ideias que sobre o que um terceiro filme poderia ser se o fizermos. Mas até o filme sair, somos um pouco supersticiosos nesse sentido. Não queremos nos precipitar, porque você nunca sabe o que vai acontecer”, concluiu o produtor.

O produtor se desviou da pergunta, embora tenha confirmado que o estúdio já discutiu algumas ideias com a equipe criativa da franquia.

Além de introduzir Namor, o filme mostrará a origem da Coração de Ferro, a substituta de Tony Stark que terá sua própria série no Disney+.

Embora nada ainda tenha sido anunciado sobre um terceiro filme, a Marvel parece estar positiva com o lançamento de Pantera Negra 2.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.