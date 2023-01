Pantera Negra pode ganhar série derivada sobre Okoye

A atriz Danai Gurira, que interpreta Okoye nos filmes de Pantera Negra, indicou que sua personagem pode ganhar uma série derivada.

Durante sua participação no programa The Late Show with Stephen Colbert, Gurira comentou: “Me disseram que eu poderia gentilmente indicar esta possibilidade, por isso estou gentilmente considerando. Apenas gentilmente”.

Em 2021, uma reportagem do Hollywood Reporter chegou a dizer que Danai Gurira havia fechado um acordo para aparecer como a guerreira de Wakanda em uma série do Disney+. No entanto, não houve nenhum anúncio oficial desde então.

Ainda na entrevista para Stephen Colbert, a atriz disse que ficou surpresa com a jornada de Okoye em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, o segundo filme do herói da Marvel.

No filme, a princesa wakandana Shuri (Letitia Wright) é capturada por um inimigo enquanto estava sob a vigilância de Okoye, que é destituída de seu posto de general da unidade guerreira de elite, Dora Milaje, e expulsa do exército.

Pôster de Pantera Negra 2

Pantera Negra 3 em desenvolvimento

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre foi um dos grandes sucessos da Marvel e já está sendo desenvolvido o terceiro filme do personagem.

Durante o tapete vermelho do Globo de Ouro deste ano, a atriz Letitia Wright deixou escapar uma informação e revelou que um novo filme da franquia está nos planos.

No entanto, ela indicou que vai demorar até que Pantera Negra 3 seja lançado, embora a atriz esteja muito animada (via ComicBook).

“Acho que já está em andamento. Você sabe, nós tivemos dois anos incríveis apenas lançando e todos se unindo para apoiá-lo”, disse ela. “Precisamos de um pouco de pausa, precisamos nos reagrupar, e Ryan Coogler precisa voltar ao laboratório então vai demorar um pouco, mas estou muito animado para vocês verem isso.”

Até o momento, a Marvel Studios ainda não anunciou uma sequência do segundo filme, e quais os planos para a franquia Pantera Negra.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chega ao Disney+ no dia 1 de fevereiro.

Sobre o autor Diego Almeida