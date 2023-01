Pantera Negra: Wakanda para Sempre já tem data para chegar ao Disney+

O filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre é um dos grandes sucessos da Marvel em 2022, e já tem data para chegar ao Disney+.

Nos últimos dias, foi especulado que o longa-metragem chegaria mais cedo no streaming, ainda no dia 20 de janeiro.

Continua depois da publicidade

Porém, o Disney+ desmentiu a data especulada, e revelou que chegará apenas no dia 1 de fevereiro, dando mais tempo para o filme continuar em cartaz (via ComicBook).

Mesmo com o sucesso na bilheteria, alcançando a marca de 820 milhões de dólares no mundo todo, a Marvel não anunciou uma sequência.

O diretor do filme, Ryan Coogler, já havia comentado se uma sequência do longa-metragem pode acontecer e se ele retornaria.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está em cartaz nos cinemas.

Diretor revela se faria Pantera Negra 3

Coogler revelou que não quer ficar apenas com dois filmes do Pantera Negra na carreira, e caso tenha a oportunidade, quer dirigir um terceiro.

Ele deixou claro que não terminou a franquia, e gostaria de estar envolvido pelo maior tempo possível com a mitologia do personagem.

“Eu me sinto abençoado por ter a oportunidade de trabalhar nesses filmes, mano. Quando me pediram para fazer o primeiro, foi como um trem em movimento”, disse ele. “Agradeço a Deus todos os dias por poder pular nele e conhecer essas pessoas, esses atores, e conhecer Chadwick Boseman durante alguns dos últimos anos de sua vida.”

“Farei isso enquanto as pessoas me aceitarem. Entre o primeiro e o segundo filme, ganhamos 2 bilhões de dólares de bilheteria, que é o que mais importa para as corporações. Então espero que continue. Espero que as pessoas ainda estejam fazendo filmes sobre Wakanda muito depois de termos partido”, concluiu o diretor.

No entanto, a Marvel Studios ainda não anunciou uma sequência do segundo filme, e quais os planos para a franquia Pantera Negra.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre chega ao Disney+ no dia 1 de fevereiro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.