Para Mark Ruffalo, Marvel deveria se preocupar com DC de James Gunn

James Gunn, chefe da DC Studios, já divulgou o cronograma da primeira fase dos novos filmes da DC e parece que Mark Ruffalo está confiante no que vem aí.

O intérprete do Hulk do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) disse que a Marvel deveria se preocupar com o que o diretor vai fazer, tecendo altos elogios a Gunn.

Continua depois da publicidade

Ruffalo falou na Emerald City Comic-Con (via The Direct) sobre o que o reboot de Gunn na DC significa para o MCU daqui para frente. O ator foi questionado sobre quais conselhos ele tinha para a DC – já que o estúdio atualmente reinicia o antigo DCEU.

“Eu diria, contrate James Gunn, porque ninguém faz isso melhor. E a Marvel deveria estar suando porque James Gunn é um cineasta realmente talentoso e acho que ele vai ser incrível para essa franquia”, disse o ator.

Mark Ruffalo é o Hulk do MCU

Novos filmes do Batman e do Superman vêm aí

The Brave and the Bold (Os Corajosos e Ousados) introduzirá a nova versão do Batman no DCU. O Batman de Robert Pattinson continua a existir, mas não no mesmo universo. O vindouro filme também será o pontapé inicial para as aventuras da Bat-Família, que terão início com a introdução do novo Robin – que nessa versão, é Damian, o filho de Bruce Wayne – conheça os 10 novos filmes e séries anunciados pela DC.

Por sua vez, Superman: Legacy funciona como um reboot do personagem no cinema. De acordo com a DC, o filme não será uma história de origem e “focará no Superman equilibrando sua herança kryptoniana com sua educação humana”.

James Gunn, CEO da DC Studios e diretor da franquia Guardiões da Galáxia e de O Esquadrão Suicida, vai escrever Superman: Legacy, que será lançado em 11 de julho de 2025.

De acordo com Gunn, Superman representa a “gênese do DCU”.

O novo intérprete de Clark Kent/Superman, que será o substituto de Henry Cavill, ainda não foi revelado.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.