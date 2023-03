Para Stan Lee, personagem de Deadpool 2 tem o melhor poder de todos

Stan Lee criou muitos super-heróis da Marvel, mas nem todos são de sua autoria. O renomado quadrinista já disse uma vez quem tem o melhor super-poder de todos e é uma personagem de Deadpool 2.

Lee é conhecido por criar o Homem-Aranha, o Quarteto Fantástico, o Homem de Ferro e inúmeros outros heróis com poderes incríveis. Mas são os poderes de Domino que superam o de todos eles.

“Toda vez que vou a uma convenção de quadrinhos, pelo menos um fã me pergunta: ‘Qual é o maior superpoder de todos?’ “Eu sempre digo que a sorte é o maior superpoder, porque se você tem boa sorte, então tudo te favorece. Por exemplo, se um vilão atirar em você e você tiver sorte, ele vai errar. É perfeito”, disse Stan Lee (via ScreenRant).

Criado por Fabian Nicieza e Rob Liefeld, a mutante Neena Thurman também conhecido como Domino nasceu como parte de um programa de criação de super soldados conhecido como Projeto Armagedom.

Ela foi a única a sobreviver, mas seus poderes baseados na sorte não eram considerados poderosos o suficiente. Ela acabou sendo libertada por sua mãe biológica e se tornou uma mercenária antes de cair na órbita dos X-Men. Domino se juntou às equipes Six Pack e X-Force da Cable, eventualmente se aproximando de Deadpool.

Deadpool 3 vem aí e terá viagem no tempo

Com o retorno do Wolverine, muito se discute como será a volta do personagem, e como o novo filme pode proteger o legado de Logan, filme solo do Wolverine.

Anteriormente, Jackman revelou que Deadpool 3 não deve mexer na linha do tempo de Logan, deixando os eventos do longa intactos.

“Mas tudo por causa desse dispositivo que eles têm no mundo Marvel de se mover nas linhas do tempo, agora podemos voltar porque, você sabe, é ciência”, disse ele.

“E então não tenho que mexer com a linha do tempo de Logan, que era importante para mim, e acho que provavelmente para os fãs também”, concluiu.

Recentemente, Ryan Reynolds e Hugh Jackman iniciaram uma treta nas redes sociais sobre o título de Deadpool 3.

Deadpool 3 estreia em 2024.

