Parecido com Top Boy, filme violento estreia na Netflix

Com uma história que se passa no mundo das gangues britânicas, a série Top Boy se tornou um enorme sucesso na Netflix. Se você curtiu a trama eletrizante, tem tudo para gostar também do filme Gangues de Londres. Com ambientação e temática parecidas com a do thriller criminal, o longa é garantia de ação e emoção na plataforma.

Misturando ação, drama e elementos musicais, Gangues de Londres é um projeto do músico Rapman (Andrew Onwubolu). O filme se baseia na websérie homônima, que por sua vez, é inspirada em uma história real.

Continua depois da publicidade

Sucesso com a crítica especializada, Gangues de Londres garantiu 93% de aprovação no Rotten Tomatoes. O longa também recebeu indicações ao BAFTA, o prêmio mais importante do cinema britânico.

Emocionante, realista e cheio de reviravoltas, Gangues de Londres deve se tornar um grande sucesso na Netflix. Veja abaixo tudo que você precisa saber sobre sua trama e elenco.

Conheça a história emocionante de Gangues de Londres na Netflix

Contada por meio do rap, a história de Gangues de Londres foca nos melhores amigos Marco e Timmy.

Vivendo em áreas diferentes de Londres – Peckham e Deptford – os protagonistas se tornam inimigos e acabam envolvidos em uma verdadeira guerra urbana.

O longa adapta, com muita liberdade criativa, a história real das gangues Peckham Boys e Ghetto Boys.

“Neste aclamado drama policial, uma guerra de gangues separa dois grandes amigos, colocando-os em lados opostos”, afirma a sinopse oficial de Gangues de Londres na Netflix.

Gangues de Londres faz um ótimo trabalho ao traçar paralelos entre a relação de Marco e Timmy e o desenvolvimento do crime organizado na capital britânica.

O longa também é muito elogiado por sua abordagem da criminalidade, realizada de forma sensível, responsável e realista, sem apelar para clichês e pré concepções simplistas – assim como a série Top Boy.

“Brutal e fascinante, Gangues de Londres supera sua história um tanto quanto prosaica com performances poderosas e um impressionante senso de propósito”, afirma a consenso do Rotten Tomatoes.

Tudo sobre o elenco de Gangues de Londres na Netflix

O elenco de Gangues de Londres é liderado por Stephen Odubola (Em Busca de Mozart) e Micheal Ward (o Jamie da série Top Boy) como os protagonistas Timmy e Marco.

Khali Best (EastEnders) interpreta Killy – também conhecido como Kiron – o melhor amigo de Timmy, que introduz o protagonista ao universo dos Ghetto Boys.

Karla-Simone Spence (Gold Digger) é Leah, uma amiga de Timmy, por quem o jovem desenvolve uma grande paixão.

Eric Kofi-Abrefa (BMF) vive Switcher, o irmão mais velho de Marco e líder da gangue Peckham Boys.

O elenco principal de Gangues de Londres é completado por Junior Afolabi Salokun (Just One Drop 2) como Madder, o líder dos Ghetto Boys.

Gangues de Londres já está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer. A série britânica Top Boy também está na plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.