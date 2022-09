Passei por Aqui: Saiba tudo sobre o novo suspense chocante da Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, o thriller Passei por Aqui tem tudo para conquistar fãs na plataforma. O longa é ancorado por uma surpreendente história de suspense – onde nada é o que parece. Além disso, ele se destaca por seu elenco de estrelas, que conta com atores de 1917 e Downton Abbey.

Passei por Aqui – também encontrado com o título original I Came By – tem direção de Babak Anvari, um cineasta iraniano conhecido por filmes como Contato Visceral.

Continua depois da publicidade

Desde sua estreia na Netflix, Passei por Aqui tem recebido grandes elogios da crítica especializada. Segundo o site BuzzFeed, o longa é “o melhor thriller dos últimos tempos”.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama intrigante e o elenco de estrelas de Passei por Aqui.

Passei por Aqui tem história chocante na Netflix

Em Passei por Aqui, os espectadores da Netflix podem conferir o característico estilo da filmografia de Babak Anvari.

Além do bizarro Contato Visceral, o cineasta é conhecido pelo aclamado filme de terror Sob as Sombras (que também está disponível na Netflix).

“Um grafiteiro que picha as casas dos ricos descobre um segredo sombrio em um porão, desencadeando eventos que colocarão a vida de pessoas queridas em risco”, afirma a sinopse oficial de Passei por Aqui.

O suspense acompanha a história de Toby, um jovem grafiteiro que ganha notoriedade ao invadir as casas dos ricos e deixar ousadas mensagens nas paredes.

Sem revelar a identidade a ninguém – exceto o melhor amigo e parceiro de grafite Jay – Toby se torna uma espécie de “herói folclórico”. Afinal de contas, seus atos de vandalismo incomodam apenas os ricos e famosos.

Em uma dessas invasões, Toby decide entrar na mansão do Sir. Hector Blake, um poderoso e influente ex-juiz da Suprema Corte.

No porão da residência, o protagonista encontra um terrível segredo, com o potencial de mudar para sempre sua trajetória.

Mas afinal: qual é esse segredo? Só assistindo Passei por Aqui para descobrir a chocante resposta.

Elenco de Passei por Aqui tem astros de 1917 e Downton Abbey

O elenco de Passei por Aqui é liderado pelo ator britânico George MacKay no papel do grafiteiro Toby.

Você, provavelmente, conhece MacKay por sua performance como o soldado William Schofield em 1917, um filme de guerra que também é sucesso na Netflix.

Percelle Ascott, de séries como Os Inocentes e Casualty, interpreta Jay, outro grafiteiro que ajuda Toby em suas ações.

Kelly Macdonald (Boardwalk Empire) é Lizzie Nealey, a mãe de Toby. A personagem vive uma relação bastante conturbada com o protagonista.

Varada Sethu (Truque de Mestre 2) interpreta Naz Raheem, a namorada de Toby, que descobre estar grávida ainda no início do filme.

O elenco de Passei por Aqui é completado por Hugh Bonneville no papel do Sir. Hector Blake, um juiz influente que guarda um terrível segredo.

Hugh Bonneville é mais conhecido por interpretar o Conde Robert Crawley na série histórica Downton Abbey.

Passei por Aqui está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.