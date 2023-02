Paul Rudd define ator de Kang em Homem-Formiga 3: “Aterrorizante”

Paul Rudd retorna como o herói titular em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3). O ator revelou ter tentado ganhar um porte físico maior, para rivalizar com Jonathan Majors, o Kang, mas não conseguiu.

Durante sua aparição no The Graham Norton Show (via Insider), Rudd foi questionado sobre entrar em forma para seu confronto com Majors.

“Ele era aterrorizante, e foi muito intenso”, disse o ator. “Eu tentei aumentar o volume e entrar em forma, mas era inútil em comparação com Jon, e por que fazer isso quando o Homem-Formiga nunca tira a camisa?”

Rudd disse à Men’s Health no início deste mês que achou difícil voltar à forma de super-herói para a sequência.

Jonathan Majors como Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

