Pedro Pascal, de The Last of Us, está entre os apresentadores do Oscar

Foi anunciada a leva final de apresentadores do Oscar 2023. São eles: Pedro Pascal (o Joel de The Last of Us), Harrison Ford, Halle Berry, Elizabeth Olsen, Julia Louis-Dreyfus, Paul Dano, Mindy Kaling, Cara Delevingne e John Travolta.

Também estão na lista de apresentadores: Halle Bailey, Antonio Banderas, Elizabeth Banks, Jessica Chastain, John Cho, Andrew Garfield, Hugh Grant, Danai Gurira, Salma Hayek Pinault, Nicole Kidman, Florence Pugh, Sigourney Weaver, Riz Ahmed, Emily Blunt, Glenn Close, Jennifer Connelly, Ariana DeBose, Samuel L. Jackson, Dwayne Johnson, Michael B. Jordan, Troy Kotsur, Jonathan Majors, Melissa McCarthy, Janelle Monáe, Deepika Padukone, Questlove, Zoe Saldaña e Donnie Yen.

A 95ª edição do Oscar será apresentada por Jimmy Kimmel e realizada no dia 12 de março – veja a lista de indicados e dos esnobados.

No Brasil, a cerimônia será transmitida pelo canal pago TNT e pela HBO Max, a partir das 20h.

Este ano, o Oscar terá uma “equipe de crises” para evitar outro incidente como o infame tapa de Will Smith em Chris Rock – saiba mais.

