Percebeu? Natalia Tena, de Harry Potter, está em John Wick 4

Sucesso nos cinemas do mundo inteiro, John Wick 4: Baba Yaga conquistou público e crítica com uma trama eletrizante e cheia de reviravoltas. O longa conta com vários reforços no elenco, incluindo Natalia Tena, a atriz britânica que ficou famosa no mundo inteiro como a Tonks da saga Harry Potter.

“Com o preço por sua cabeça cada vez maior, John Wick leva sua luta contra a Alta Cúpula ao mundo todo, enquanto procura os jogadores mais poderosos do submundo, de Nova York a Paris, de Osaka a Berlim”, afirma a sinopse oficial de John Wick 4: Baba Yaga.

Além de Keanu Reeves (Matrix) no papel principal, o filme conta com Donnie Yen (Mulan), Bill Skarsgard (It: A Coisa), Hiroyuki Sanada (Westworld), Lance Reddick (American Horror Story) e a popstar Rina Sawayama no elenco.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a performance de Natalia Tena em John Wick 4 – veja quem a atriz de Harry Potter interpreta.

Natalia Tena, de Harry Potter, é irmã de John Wick em Baba Yaga

Nos anos 2000, a atriz britânica Natalia Tena foi alçada à fama internacional ao ser escalada como Tonks na franquia Harry Potter.

Para quem não se lembra, Nymphadora Tonks é uma integrante da Ordem da Fênix que desempenha um papel muito importante na reta final de Harry Potter.

A personagem é uma “Metamorfomaga” – ou seja: tem o poder de modificar sua aparência física sem o uso de feitiços ou da Poção Polissuco.

No decorrer da saga Harry Potter, Tonks se casa com Remus Lupin, e ambos morrem durante a Batalha de Hogwarts.

Em John Wick 4: Baba Yaga, Natalia Tena surge bem diferente. A atriz interpreta Katia Jovanovich (na foto acima), a irmã adotiva do protagonista.

Com o objetivo de desafiar o Marquês de Gramont para um duelo, John Wick é obrigado a voltar para Berlim e buscar ajuda da Ruska Roma – a máfia que o criou.

Inicialmente, ela se recusa a ajuda-lo, mas as coisas mudam de figura quando o John Wick aceita matar Killa Harkan, o chefe da Alta Cúpula da Alemanha, responsável pelo assassinato do pai de Katia.

No filme, Natalia Tena dá um show de atuação como Katia, conquistando muitos fãs pelo jeitão esquentado e exigente da personagem.

Além de atuar em Harry Potter e John Wick 4: Baba Yaga, Natalia Tena também é conhecida por interpretar a “selvagem” Osha na série Game of Thrones.

Outros projetos da atriz incluem as séries Shameless, Residue, Black Mirror e, mais recentemente, The Mandalorian.

Você já pode assistir John Wick 4: Baba Yaga nos cinemas brasileiros. Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.