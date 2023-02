Perfect Addiction: Drama romântico do Prime Video ganha trailer

O Prime Video divulgou nesta segunda-feira (27) o primeiro trailer de Perfect Addiction, drama romântico baseado no livro de mesmo nome da autora Claudia Tan.

Na trama, a vida da treinadora Sienna (Kiana Madeira) estava em perfeita harmonia, até seu namorado Jax (Matthew Noszka), que também era seu aluno, a trair com sua própria irmã, iniciando uma guerra que nem ele esperava. Agora ela decide treinar o único homem capaz de derrotá-lo, seu arqui-inimigo Kayden (Ross Butler).

A direção de Perfect Addiction é de Castille Landon, que já dirigiu sucessos do Prime Video como After – Depois da Verdade e After – Depois da Promessa.

Perfect Addiction estreia no dia 24 de março no serviço de streaming.

Confira o trailer abaixo:

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.