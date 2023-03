Personagem de Hogwarts Legacy teria resolvido grande erro em Harry Potter

Os filmes de Harry Potter mudaram, ou simplesmente cortaram, diversos momentos dos livros originais. Vemos isso desde o primeiro longa-metragem, como o teste de Snape para chegar à Pedra Filosofal, que só está presente nos livros.

De fato, tais cortes ou alterações são comuns em qualquer adaptação, mas há uma mudança em específico que gera problemas para o penúltimo filme da saga. Mais especificamente, estamos falando do corte de Phineas Nigellus Black dos longas.

O Professor Black foi um diretor de Hogwarts e chega a aparecer em Hogwarts Legacy, tendo um papel bastante proeminente no game. O que nem todos podem saber, ou se lembrar, é que ele aparece nos livros originais.

Ao longo da saga literária de J.K. Rowling, o retrato de Black, que aparece pela primeira vez em Harry Potter e a Ordem da Fênix, demonstra ser uma figura desprezível. Preconceituoso, assim como outros da família Black (Sirius é uma das exceções), demonstra acreditar na ladainha de que puros-sangues são superiores.

No entanto, inadvertidamente, ele acaba ajudando Harry, Rony e Hermione em As Relíquias da Morte. Explicamos, abaixo, como.

Corte de personagem gera erro em Harry Potter

Em Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte 1, Harry, Rony e Hermione estão fugindo dos comensais da morte, enquanto buscam pelas horcruxes de Voldemort.

Em dado momento, Rony e Harry Potter brigam e o Weasley decide se afastar dos dois, seguindo seu próprio caminho. Nesse meio tempo, Harry vê um patrono que o leva até a espada de Godric Gryffindor, capaz de destruir as horcruxes.

Descobrimos, mais tarde, que o patrono era de Snape. Mas aí está um problema: como Snape sabia onde Harry Potter e Hermione estavam? Teoricamente, ninguém poderia saber disso, visto que eles estavam tomando todas as precauções necessárias para ficarem ocultos.

Nos livros, sabemos que é justamente Phineas Nigellus Black quem revela tal informação a Snape.

Antes de fugirem do Largo Grimmauld, da casa de Sirius Black, Hermione pega um retrato do professor Black e coloca em sua bolsa encantada. Quando eles desaparatam para a floresta, Harry pergunta a Hermione onde eles estão e ela responde, mas o faz com sua bolsa aberta.

Black escuta e, por meio do seu retrato na sala do diretor de Hogwarts, conta a Severus Snape. Para a sorte de Harry e Hermione, Snape estava do lado deles o tempo todo, algo que Black não sabia.

Os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.