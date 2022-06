Personagem de Jurassic Park inspirou reunião do elenco original em Jurassic World 3

Jurassic World: Domínio (Jurassic World 3) já foi lançado nos cinemas, e o diretor Colin Trevorrow revelou que um personagem de Jurassic Park inspirou a reunião do elenco original nesse novo filme.

Em uma entrevista ao Screen Rant, Trevorrow disse que Ellie Sattler, personagem de Laura Dern, foi a grande inspiração da reunião por conta de uma cena.

“Era uma esperança e um sonho desde o início. Mesmo quando fizemos Jurassic World, sentimos que se pudéssemos ganhar a capacidade de fazer outro, e depois outro, é isso que faríamos. E, finalmente, chegou ao ponto em que pensamos que era possível – e então como você faz isso? Como vamos fazer uma história crível que o público não vai se sentir como, ‘Estes são apenas alguns roteiristas que montaram isso?’, disse o diretor.

A cena é justamente em Jurassic Park, onde Sattler repreende o Dr. John Hammond (Richard Attenborough), criador do parque, sobre o poder genético ser perigoso.

“Voltamos ao momento de Ellie Sattler em Jurassic Park, quando eles estão tomando sorvete”, revelou Trevorrow. “Ela falou sobre como o poder genético estar lá fora agora, especialmente no contexto de uma paleobotânica, e como ela conheceria o mundo que está em perigo do poder genético em uma escala muito maior do que apenas dinossauros. Tudo veio da personagem de Laura Dern, e construímos a partir daí”.

Sattler e Alan Grant (Sam Neill) não foram os primeiros personagem do filme original a retornar em Jurassic World 3. No segundo filme da franquia liderada por Chris Pratt, Ian Malcolm, personagem de Jeff Goldblum, fez sua aparição. Ele foi contra salvar dinossauros ameaçados de extinção em sua ilha ameaçada, depois de um indevido uso de poder.

O fim da era jurássica está em exibição nos cinemas

“Do arquiteto e diretor de Jurassic World, Colin Trevorrow, Jurassic World: Domínio acontece quatro anos após a destruição da Isla Nublar. Os dinossauros agora vivem – e caçam – ao lado de humanos em todo o mundo”, diz a sinopse.

“Esse frágil equilíbrio remodelará o futuro e determinará, de uma vez por todas, se os seres humanos continuarão sendo os principais predadores em um planeta que agora compartilham com as criaturas mais temíveis da história”, continua a sinopse.

O elenco é composto por Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, DeWanda Wise, Sam Neill, Laura Dern e Jeff Goldblum. Colin Trevorrow é o diretor e roteirista ao lado de Emily Carmichael.

Jurassic World 3 estreou nos cinemas brasileiros em 2 de junho. Clique aqui para saber se há alguma cena pós-créditos.

