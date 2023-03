Personagem de Pânico 6 originalmente morreria no 5º filme

Pânico 6 traz de volta o elenco do filme anterior, mas, curiosamente, um dos personagens originalmente teria morrido no quinto longa-metragem da franquia.

Falando com a Entertainment Weekly, Mason Gooding revelou que seu personagem, Chad Meeks-Martin, chegou perto de não sobreviver ao quinto filme.

No roteiro original de Pânico 5, Chad deveria ter sido morto por Ghostface.

“O roteiro que recebi da primeira vez dizia que eu morri. Eu não acho que você necessariamente entra em um filme do Pânico esperando viver todas as vezes. Eu meio que aceitei meu destino. Não foi até que começamos a filmar Pânico 5 que me disseram que eu iria sobreviver e chegar ao próximo”, disse o ator.

Mais sobre Pânico 6

A franquia Pânico foi revitalizada com o quinto filme, lançado no início de 2022, e que contou com parte do elenco original e novos atores para estrelar a saga.

Pânico 6 acompanha os quatro sobreviventes do recente massacre de Ghostface, Sam, Tara, Chad e Mindy, que decidem se mudar de Woodsboro para recomeçar em Nova York. Mas Tara, a última sobrevivente, começa a ter colapsos psicológicos ao ver os fantasmas de assassinos do passado. Enquanto isso, sua irmã, Sam, tenta manipulá-la fingindo ser Ghostface. Mas quando seu plano dá errado, três novos assassinos mascarados aparecem em cena, deixando a questão de quem sobreviverá e quem será a última vítima a serem respondidas.

Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett dirigiam o filme. O elenco conta com Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Goodin, Jenna Ortega Hayden Panettiere, Dermot Mulroney, Josh Segarra, Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda, Courteney Cox, Samara Weaving e Tony Revolori.

Pânico 6 já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

