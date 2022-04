Personagem de Stallone pode morrer em Os Mercenários 4

Por muito tempo, os fãs criaram muita expectativa em torno de Os Mercenários 4, uma nova continuação da franquia com Sylvester Stallone.

Depois de muitas especulações, o projeto está finalmente acontecendo, mas pode ter algo não muito agradável: a morte de Barney Ross, personagem interpretado por Sylvester Stallone.

Um cartaz de Os Mercenários 4 mostra que o nome de Sylvester Stallone é o último a aparecer, o que indica que ele terá apenas uma participação.

Já está confirmado que Os Mercenários 4 será a despedida de Sylvester Stallone da franquia, então tudo parece dar a entender que Barney Ross morrerá em algum momento da trama.

Ao que tudo indica, a liderança da franquia agora estará com Jason Statham, que faz parte do elenco desde o primeiro Os Mercenários.

Mais sobre Os Mercenários 4

Oficialmente, Sylvester Stallone e Jason Statham não comentam sobre os detalhes da trama do novo filme de Os Mercenários.

O elenco de Os Mecernários 4 conta com Jason Statham, 50 Cent, Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa, Sylvester Stallone, Andy Garcia, Levy Tran, dentre outros.

A direção de Os Mercenários 4 é de Scott Waugh (Need for Speed). O roteiro fica com Spenser Cohen, com participação de Sylvester Stallone.

Os Mercenários 4 ainda não tem previsão de estreia. Já Os Mercenários 3 pode ser conferido na Netflix.