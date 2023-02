Personagem importante foi cortado de Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania deixou de fora um personagem importante de sua edição final, o filho de Hope Van Dyne (Evangeline Lilly).

A informação foi revelada no Instagram pela mãe do ator mirim Lucas Grant, que fez o filho da Vespa.

Continua depois da publicidade

“No ano passado, Lucas teve a experiência extremamente legal de trabalhar em seu primeiro filme… e um filme da Marvel!”, diz a legenda do post. “Ele interpretou o filho de Vespa/Hope em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, e se divertiu muito trabalhando com Evangeline [Lilly, a intérprete da Vespa] (a humana mais doce do mundo!). Peyton, o diretor, também é incrivelmente legal e Lucas se divertiu muito trabalhando com todos no filme!

Infelizmente, como às vezes acontece, o enredo foi alterado depois que ele filmou e suas cenas não entraram na versão final do filme.

Independentemente disso, ele é muito grato pela experiência! Ele se divertiu muito e tem memórias para guardar para sempre de seu primeiro filme!”, termina o post.

Mais detalhes sobre a participação do filho da Vespa não foram divulgados. Confira abaixo uma foto de bastidores que mostra a heroína ao lado do filho:

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que explora mais sobre o Reino Quântico.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.