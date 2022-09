Personagem inusitado da Marvel vira nome popular de bebês

Não é de hoje que a cultura pop influencia nomes de bebês pelo mundo. Não é incomum ver pais batizando seus filhos com nomes inspirados em filmes, livros, séries, artistas e, no Brasil, até novelas que eles amam. Naturalmente, a Marvel já inspirou alguns nomes e o mais popular é bastante inusitado.

Desde antes dos universos cinematográficos de super-heróis tomarem conta das salas de cinema, os quadrinhos já inspiravam fãs fervorosos a batizarem seus filhos em homenagem a personagens. Um exemplo famoso é o de Nicolas Cage, que além de escolher seu nome artístico em homenagem ao herói Luke Cage, nomeou seu filho como Kal-El, o nome kryptoniano do Superman.

Um estudo recente realizado pelo site da Organic Baby Formula checou alguns dos nomes mais populares de personagens da Disney na hora de nomear filhos nos Estados Unidos.

Uma das informações mais curiosas que a lista trouxe foi a colocação do titã louco Thanos, que mesmo fazendo metade da vida desaparecer do Universo Marvel, ocupa o no 9º lugar da lista. Pelo menos não podemos dizer que é um nome fraco.

O nome de Thanos se destaca na lista, que é focada em personagens da Disney como um todo, tendo nomes como Alladin, Merida, Simba, Bela e até mesmo Rey de Star Wars no Top 10. Nenhum deles sendo páreo para outro personagem do MCU. O Senhor das Estrelas lidera, o nome Quill está em primeiro com vantagem na lista de nomes.

A popularidade de Thanos era esperada?

Mas por que dentre tantos heróis, personagens fofos e princesas, Thanos ganhou tanto destaque? A própria popularidade do titã pegou seu criador, Jim Starlin, de surpresa.

“Quero dizer, todos estes personagens estranhos e esotéricos que eles jamais tocariam [produtores de cinema], porque lá atrás quando eles começaram eram estritamente Batmans, e Homens-Aranhas, você conhece os heróis.” Declara Starlin ao Comicbook, “E o fato de Thanos ter ficado grande como ficou, sinceramente, me surpreendeu para caramba, porque eu sempre pensei que ele era simplesmente muito estranho, esotérico e aparentemente errado. É por isso que não sou eu que faço filmes.”

Thanos foi o maior vilão do MCU, mas vamos esperar mais alguns anos para ver como Kang, o novo grande mal interpretado por Jonathan Majors, irá se sair em uma futura lista de nomes de bebês.

A Saga do Infinito com Thanos no MCU está inteira disponível no Disney+.

Sobre o autor Redação