Personagem mais bizarro de Homem-Formiga 3 tem conexão importante com as HQs

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) apresenta diversos personagens bizarros. Dentre eles está o ser com cabeça de brócolis, que rende até uma exclamação de Hank Pym. O que nem todos sabem é que esse personagem tem conexão com os quadrinhos da Marvel.

O personagem é facilmente um dos melhores destaques visuais de Quantumania, até mesmo recebendo seu próprio emoji no Twitter.

Embora ele possa muito bem ser apenas um trocadilho visual, para mostrar o quão familiar, mas incomum, o Reino Quântico é, há precedentes para seres verdes semelhantes a vegetais nos quadrinhos.

Criados por Steve Englehart e Sal Buscema em The Avengers #1975, de 133, os Cotati são híbridos humano-planta que desempenham um papel significativo no lado cósmico da Marvel. A raça está muitas vezes diretamente ligada ao conflito Kree-Skrull, com os Kree efetivamente acabando com a maioria dos Cotati no conflito que se seguiu.

Os Cotati já foram referenciados no MCU duas vezes, em Guardiões da Galáxia e Vingadores: Guerra Infinita. Havia rumores de que eles apareceriam em Thor: Ragnarok, mas isso não se concretizou.

Os Cotati muitas vezes parecem mais parecidos com aspargos, ou apenas genericamente verdes, nos quadrinhos. Mas não parece fora do reino da possibilidade que eles possam ser reinterpretados no MCU como brócolis.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, pode ter a maior abertura de bilheteria da trilogia. O longa abre a Fase 5 do MCU e tem tudo para ser o filme mais diferente da franquia. O recente trailer do longa mostra os heróis tentando desesperadamente manter o vilão Kang preso no Reino Quântico, em cenas que se parecem com um filme dos Vingadores.

Recentemente, o astro de Homem-Formiga, Paul Rudd, afirmou que Homem-Formiga 3 terá grandes participações especiais do MCU.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

A trama vai se concentrar na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em exibição nos cinemas.

Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

