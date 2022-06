Personagem sumida de Vingadores: Guerra Infinita pode estar em Thor 4

O trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) indica que uma personagem que não apareceu em Vingadores: Guerra Infinita pode surgir em breve no MCU.

Trata-se da Morte, uma personagem pela qual Thanos é obcecado nos quadrinhos da Marvel.

Uma cena no trailer de Thor: Amor e Trovão (Thor 4) mostra cinco estátuas, com cada uma delas podendo representar um deus no MCU.

Curiosamente, uma dessas estátuas parece representar a Morte, que não é bem uma deusa, mas uma entidade cósmica.

Nos quadrinhos, Morte é a grande paixão de Thanos, motivando uma grande parte dos planos do Titã Louco.

Havia a expectativa de que ela aparecesse em Vingadores: Guerra Infinita, mas como o MCU seguiu um caminho diferente para Thanos, a personagem acabou sendo removida da narrativa.

É possível que a Morte ainda tenha um papel de destaque no MCU, mesmo sem envolvimento com Thanos.

Resta saber se esse detalhe em Thor: Amor e Trovão (Thor 4) realmente pode estar indicando que a personagem chegará para o MCU.

Thor: Amor e Trovão (Thor 4) chega aos cinemas em 7 de julho de 2022.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.