Personagens de Nada de Novo no Front existiram de verdade? Descubra

Nada de Novo no Front, que recentemente chegou à Netflix, retrata os horrores da Primeira Guerra. Sabemos que o plano de fundo é uma história real, mas os personagens do filme existiram mesmo? Veremos isso agora.

O filme conta a história de Paul Bäumer, um jovem soldado alemão que se alista no exército depois de ser inspirado por uma onda de fervor patriótico em casa.

No entanto, o desejo de Paul de ver ação e lutar por seu país é rapidamente reprimido quando ele experimenta as realidades da guerra de trincheiras por si mesmo.

Com mais de seus camaradas caindo a cada batalha, Paul não tem escolha a não ser continuar lutando para satisfazer os superiores do exército enquanto as conversas sobre um armistício vacilam.

Os personagens de Nada de Novo no Front existiram mesmo?

Sim e não. Enquanto o pano de fundo da Primeira Guerra Mundial e os esforços para negociar a paz realmente aconteceram, a história do próprio Paul Bäumer é uma obra de ficção.

Isso porque Nada de Novo no Front é baseado no lendário romance de ficção de mesmo nome do autor Erich Maria Remarque.

Remarque era um veterano da Primeira Guerra Mundial, então os relatos de terror no campo de batalha e seu efeito sobre os soldados no rescaldo vêm da experiência em primeira mão.

No entanto, o conto de Paul Bäumer foi criado para seu romance e não é a história de uma pessoa específica da vida real.

Mas, considerando os milhões de soldados que lutaram e morreram na Primeira Guerra Mundial, a história de Bäumer pode ser comparada a qualquer número de pessoas reais.

Uma mudança notável dos livros que vale a pena mencionar é a inclusão do personagem de Daniel Brühl, Matthias Erzberger, que era um indivíduo real encarregado de negociar o fim da guerra.

