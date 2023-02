Peter Jackson se pronuncia sobre os novos filmes de O Senhor dos Anéis

Peter Jackson, diretor da trilogia O Senhor dos Anéis, se manifestou sobre o anúncio dos novos filmes da saga, que aconteceu nesta quinta-feira (23).

Jackson junto com seus parceiros e roteiristas de O Senhor dos anéis, Fran Walsh e Philippa Boyens, demonstraram seu apoio ao novo projeto, e ainda levantaram a possibilidade de uma colaboração deles.

“A Warner Brothers e a Embracer nos mantiveram informados a cada passo do caminho”, disse o trio em comunicado (via Deadline). “Estamos ansiosos para falar com eles mais para frente e ouvir sua visão conforme a [nova] franquia seguir em frente”.

A New Line Cinema e Warner Bros Pictures fecharam um acordo multimilionário com o grupo Embracer Group para produzirem os novos filmes de O Senhor dos Anéis.

O acordo acontece 20 anos depois que a New Line lançou a épica trilogia O Senhor dos Anéis, do diretor Peter Jackson, que faturou 17 Oscars, incluindo só 11 para o final da saga, O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei.

A New Line e a Warner Bros Animation atualmente produzem O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, um anime original ambientado 183 anos antes dos eventos de O Senhor dos Anéis. O filme, que conta o destino da Casa de Helm Hammerhand, do lendário Rei de Rohan, está programado para estrear nos cinemas em 12 de abril de 2024.

Além dos novos filmes e do anime, a saga também conta com uma série de TV, O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, a cargo do Prime Video, que se comprometeu em produzir pelo menos cinco temporadas.

