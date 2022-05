Pinguim quase teve visual diferente em Batman; veja imagem

O novo filme do Batman, estrelado por Robert Pattinson, chegou aos cinemas trazendo uma versão mais sombria do Morcego de Gotham, mas outro personagem quase teve um visual diferente do esperado.

O artista conceitual Adam Brockbank publicou recentemente em seu Instagram um dos visuais recusados que havia planejado para o vilão Pinguim.

A arte mostra o ator Colin Farrell com menos maquiagem e usando um terno amarelo mostarda, em uma versão mais colorida do personagem que, provavelmente, foi recusada por não combinar com o ar sombrio adotado pelo thriller noir.

Confira abaixo:

As principais referências para o novo filme do Batman, dirigido por Matt Reeves, eram a série animada do personagem, os jogos de Arkham e algumas HQs como Batman: Year One, todas com um visual mais escuro e tenso.

Antes do lançamento de Batman, Farrell e Reeves revelaram que o Pinguim deste filme é inspirado emocionalmente no Fredo de John Cazale, em O Poderoso Chefão, e seu visual parece ter sido um reflexo disso.

E o resultado foi tão bom que, agora, veremos o Pinguim de Colin Farrell ganhar sua própria série em spin-off pela HBO Max, ainda sem previsão de estreia.