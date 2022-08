Pinhead original reage ao Hellraiser com estrela de Sense8

Já fazem 35 anos que o diretor Clive Baker aterrorizou a todos com Hellraiser – Renascido do Inferno, e após diversas continuações a franquia ganhará um reboot pelo serviço de streaming americano Hulu. A produção promete trazer a obra para uma nova Era.

O ator Doug Bradley, que viveu o icônico Pinhead na obra original, comenta sobre a escolha da atriz Jamie Clayton para o papel do apavorante líder dos Cenobitas.

“Foi uma escolha de elenco interessante”, opinou o ator, que também ressalta que é uma abordagem renovada para o papel já que Jamie é uma atriz trans.

Bradley elogia o trabalho de Clayton em Sense8: “Eu não acompanhei os trabalhos recentes dela, mas teve uma série de ficção científica na Netflix uns anos atrás chamada Sense8, que eu era um grande fã. Jamie estava na série e eu gostei muito, muito mesmo da performance dela ali”.

Mesmo com seu papel como Nomi Marks na série das irmãs Watchowski sendo notável, ainda é bem diferente do que ela terá que apresentar agora em Hellraiser. Bradley ressalta que existem diversas formas que a atriz poderá representar Pinhead, pois a feminilidade não é definida de uma única forma.

“Nos dizemos ‘Pinhead mulher’ como se soubéssemos o que significa, mas existem milhões de tons de feminilidade. Onde exatamente eles querem chegar com isso?”, o ator continua, “tudo sobre Hellraiser sempre foi transgressor. Tudo, sempre, do começo ao fim. Não é uma ideia nova nesse sentido, mas estou intrigado e na mesma posição que o resto de vocês, eu acho.”

A estreia do novo longa de Hellraiser será no dia 06 de outubro pela plataforma Hulu, e provavelmente será lançado no Brasil pela Star+, mas ainda não tem uma data definida.

Saiba mais sobre Hellraiser

O filme de 1987 conta a história de um pervertido sexual, que soluciona um cubo amaldiçoado que o leva para a dimensão dos Cenobitas, seres que enxergam prazer na dor e tortura.

A história se passa quando a ex-namorada do rapaz se muda para sua casa e ele tenta a convencer de ajudá-lo a se libertar e voltar para o mundo dos vivos.

A obra original está disponível na Amazon Prime Vídeo, e é uma ótima preparação para quem está ansioso para este reboot.

