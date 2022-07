Pinóquio de Guillermo Del Toro ganha trailer na Netflix

O novo filme de Guillermo Del Toro, Pinóquio, teve seu primeiro trailer revelado pela Netflix.

Conhecido por filmes como O Labirinto do Fauno e O Beco do Pesadelo, Del Toro está em um novo projeto para a gigante do streaming.

Com o título de Guillermo Del Toro’s Pinocchio, o longa-metragem animado vai explorar uma origem sombria de um dos mais famosos personagens dos contos (via ScreenRant).

O filme se passa durante a ascensão do fascismo na Itália, com o ditador Benito Mussolini assumindo o poder. A obra vai contar a história do boneco que sonhava em ser um menino de verdade.

Veja o trailer e pôster, abaixo.

O menino de madeira vai emocionar! O meu novo filme Pinóquio por Guillermo Del Toro estreia em dezembro. 🍃 pic.twitter.com/XFXLtTEnt5 — netflixbrasil (@NetflixBrasil) July 27, 2022

Mais sobre Pinóquio

Com a direção e produção de Guillermo Del Toro, o filme contará uma história mais sombria sobre o Pinóquio.

“Guillermo del Toro reinventa o conto clássico da marionete de madeira que é magicamente trazida à vida para consertar o coração de um entalhador de madeira chamado Gepeto. Este extravagante filme em stop-motion dirigido por Guillermo Del Toro e Mark Gustafson segue as aventuras travessas e desobedientes de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo”, diz a sinopse.

O elenco de vozes conta com Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Jon Turturro, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson e Ron Pearlman.

O filme Pinóquio por Guillermo Del Toro estreia em dezembro, na Netflix.

