Pinóquio é bom ou ruim? O que os críticos dizem sobre live-action do Disney+

Pinóquio, remake em live-action do clássico desenho chegou ao Disney+. Estrelado por Tom Hanks, o longa-metragem já foi analisado por diversos críticos. Veremos quais as reações deles agora.

No filme, Tom Hanks interpreta Geppetto. Robert Zemeckis, que dirigiu De Volta Para o Futuro, é o diretor dessa nova versão. A obra está sendo massacrada pelos críticos. Atualmente, com 52 críticas contabilizadas, ela conta com meros 37% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Continua depois da publicidade

Graeme Guttmann, do ScreenRant, escreveu:

“Filmes como Pinóquio e seus antecessores em live-action, jogam muito seguro com seu material de origem, falhando em justificar sua existência adicionando algo novo a uma história que foi contada várias vezes. Quando confrontado com o próximo filme de Guillermo del Toro, Pinóquio, um caso de animação em stop-motion que coloca a história na Itália fascista dos anos 1930, esse contraste se torna mais gritante para o boneco de madeira titular”.

Já Carlos Aguilar, do Los Angeles Times apontou:

“Pinóquio de Zemeckis leva a desejar a uma estrela que a Disney pare de diluir o legado de seus amados filmes de animação com essas imitações sem alma”.

Já Andrew Barker, da Variety, opinou:

“Tal como aconteceu com tantas extravagâncias em CGI anteriores do diretor, todos os detalhes meticulosos da superfície do mundo não podem compensar o vazio central das criações digitais do filme. A ingenuidade de Pinóquio, a infelicidade do Grilo Falante, até mesmo a travessura do gato Fígaro – todos perderam um grau notável de humanidade e alma na transição da tinta para os pixels. Pode não haver amarras neste Pinóquio, mas também não há muito coração nele”.

Alex Godfrey, da Empire, também não gostou do longa-metragem:

“O CGI de hoje em dia oferece a chance de personagens animados parecerem reais. No entanto, é tudo um pouco confuso. A linda e inventiva versão de 2019 do diretor italiano Matteo Garrone do livro de Carlo Collodi de 1883, lançou um menino de verdade como Pinóquio, com próteses chocantes que o faziam parecer genuinamente feito de madeira. O filme de Robert Zemeckis faz com que ele pareça genuinamente feito de CGI”.

Elizabeth Weitzman, do The Wrap, não foi conquistada pelo novo live-action:

“A verdadeira questão é que Zemeckis e Weitz querem fazer um filme familiar com material francamente intragável para as famílias contemporâneas. Contos de fadas sombrios e psicossexuais como Pinóquio ainda podem ser eficazes, é claro, se os contadores respeitarem os sentimentos e medos primitivos que eles evocam. Mas se eles se protegem com calor ou capricho, os resultados coagulam rapidamente”.

Mais sobre Pinóquio

“Em uma vila italiana, o boneco de madeira Pinóquio é trazido à vida por uma fada azul e busca a vida de aventura enquanto se esforça para ser um menino de verdade”, revela a sinopse.

Com a direção de Robert Zemeckis, o roteiro do filme foi escrito por Carlo Collodi e Chris Weitz.

O elenco conta com Tom Hanks interpretando Geppetto. Benjamin Evan Ainsworth será a voz do personagem titular.

Joseph Gordon-Levitt dará voz ao Grilo Falante, Cynthia Erivo vai interpretar a Fada Azul, Keegan-Michael Key será João Honesto, Luke Evans o Cocheiro e Lorraine Bracco dará voz para Sofia, a gaivota.

Pinóquio estreia em 8 de setembro no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.