Pinóquio: Live-action ganha trailer e data de estreia no Disney+

O Disney+ divulgou o teaser trailer de Pinóquio, adaptação em live-action da clássica animação da Disney.

A prévia mostra Geppetto desejando ter um menino de verdade e, então, vemos a fada azul aparecendo para dar vida ao personagem titular.

Essa nova versão do clássico conta com Tom Hanks, irreconhecível no papel, Lorraine Bracco, Joseph Gordon-Levitt, Luke Evans, Keegan-Michael Key, Cynthia Erivo e Benjamin Evan Ainsworth no elenco.

A direção é de Robert Zemeckis, conhecido pela trilogia De Volta Para o Futuro. Ele assina o roteiro, junto de Simon Farnaby e Chris Weitz.

O live-action de Pinóquio estreia em 8 de setembro de 2022.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.