Pinóquio por Guillermo del Toro: Explicamos o final e a mensagem do filme da Netflix

O filme Pinóquio de Guillermo del Toro, da Netflix, é um dos mais aguardados do ano e conquistou tanto o público, quanto os críticos. Vamos, agora, mergulhar no fim do filme e em sua mensagem.

“Guillermo del Toro reinventa o conto clássico da marionete de madeira que é magicamente trazida à vida para consertar o coração de um entalhador de madeira chamado Gepeto. Este extravagante filme em stop-motion dirigido por Guillermo Del Toro e Mark Gustafson segue as aventuras travessas e desobedientes de Pinóquio em sua busca por um lugar no mundo”, diz a sinopse.

O elenco de vozes conta com Ewan McGregor, Finn Wolfhard, Cate Blanchett, Tilda Swinton, Jon Turturro, Christoph Waltz, Tim Blake Nelson e Ron Pearlman.

Dirigido por del Toro e Mark Gustafson, o musical animado em stop-motion termina com Sebastian J. Cricket usando seu desejo de trazer Pinóquio de volta à vida.

Depois de ficar de luto por Carlo por tanto tempo e ficar tão zangado por Pinóquio não ser seu filho verdadeiro, Gepeto finalmente aceita o boneco de madeira como ele é, e eles vivem seus dias juntos – até que Gepeto, Spazzatura e Cricket morram e Pinóquio seja deixado sozinho no mundo.

O final de Pinóquio reúne seus vários temas e elementos da história, embora exista muito o que explorar nessa animação (via ScreenRant).

Pinóquio, novo filme da Netflix

Por que Sebastian J. Cricket usa seu desejo em Pinóquio, não em Carlo

Curiosamente, Cricket poderia ter pedido para trazer Carlo de volta, mas não o fez porque, embora a criatura soubesse que Gepeto sofria profundamente com seu filho biológico, Sebastian queria que Pinóquio tivesse outra chance de viver depois de uma vida tão curta.

Além do mais, Sebastian estava emocionalmente ligado a Pinóquio e viu em primeira mão o quanto ele havia crescido e mudado em tão pouco tempo. O boneco de madeira sacrificou a própria vida para salvar Gepeto, e Sebastian J. Cricket comoveu-se com a bravura e a honra dessa escolha.

Além disso, Gepeto estava finalmente aceitando Pinóquio como filho, e Sebastian achava que eles deveriam ter mais tempo para vivenciar o relacionamento pai/filho.

Para onde vai Pinóquio no final do filme?

Em pouco tempo, Pinóquio começou a viajar, mas não conseguiu ver o mundo em seus próprios termos. Dito isso, pode ser que Pinóquio tenha deixado sua pequena aldeia para revisitar as regiões da Itália pelas quais passou enquanto trabalhava para o Conde Volpe.

Sebastian J. Cricket mencionou o “mundo” envolvendo Pinóquio, então é possível que o boneco de madeira tenha viajado globalmente – de cidades maiores na Itália para outras partes do continente europeu e do mundo.

Com a forma como Pinóquio termina, há uma sensação de oportunidades infinitas pela frente para o personagem titular, e ele está livre para vagar por onde quiser, por mais longe que seja.

Por que o desejo de Sebastian foi realizado

É seguro dizer que Sebastian J. Cricket não era o melhor em ser o guia e a consciência de Pinóquio. Mas o seu desejo ainda foi concedido, como prometido, porque Sebastian fez o melhor que pôde, e isso é tudo que alguém pode realmente fazer.

O mesmo vale para Pinóquio, que fez o possível apesar de tomar decisões questionáveis ​​- ele não sabia de nada e nem Sebastian Cricket.

Mas ele tentou e deu o melhor de si, embora nada fosse fácil e não pudesse controlar as ações de Pinóquio.

O ser entendeu isso, especialmente porque o grilo parou de pensar apenas em si mesmo, usando seu desejo de salvar Pinóquio.

Pinóquio é um filme de animação stop-motion

Pinóquio vai morrer um dia?

O grilo acha que Pinóquio vai morrer um dia, provavelmente porque isso provaria que ele é um menino de verdade de uma vez por todas.

O final de Pinóquio mostrou que tudo morre em algum momento, seja um grilo, uma pessoa ou uma planta.

Sebastian não acha que Pinóquio é imortal, e que seu tempo, seja lá o que for, acabará por chegar ao fim, como o último grão de areia na ampulheta.

Por fim, Sebastian acredita que a vida acontece, não importa quais sejam os planos de alguém, e que a morte é uma grande parte dela. Se Pinóquio deve viver como um menino de verdade, então ele deve realmente experimentar a morte também, independentemente de quanto tempo isso possa levar.

Por que é seguro para Pinóquio ficar sozinho agora?

O início da vida de Pinóquio foi agitado e ele foi procurado por aqueles que queriam explorá-lo. Nos anos que se seguiram à sua ressurreição, o Pinóquio de del Toro incorporou-se mais plenamente à vida cotidiana.

Ele era mais velho e mais sábio agora, e provavelmente era um melhor juiz de caráter em relação a quem ele deveria confiar e fazer amizades.

Crucialmente, a ameaça direta de guerra e fascismo havia passado, então Pinóquio poderia sair pelo mundo.

O boneco de madeira finalmente aprendeu uma ou duas coisas sobre a vida e provavelmente não estava tomando nenhuma decisão irracional. Com o mundo aparentemente mais receptivo a ele, Pinóquio estava muito mais seguro.

Pinóquio por Guillermo de Toro é aclamado pelos críticos

A lição de Pinóquio por Guillermo Del Toro

Pinóquio de Guillermo del Toro aborda vários temas, incluindo auto-aceitação, amor incondicional e o poder da desobediência.

No início de sua vida, Pinóquio era constantemente instruído a fazer o que os adultos de sua vida queriam, principalmente seu pai.

Ir contra Gepeto, Conde Volpe e o Podestà fez Pinóquio se sentir mal, mas o filme de animação sugere que desobedecê-los foi a chave para obter liberdade e assumir seu próprio poder, especialmente com um esforço tão concentrado para levar Pinóquio a tomar decisões que eram contra sua natureza.

Além do mais, a maioria de Pinóquio viu o personagem titular tentando ao máximo ser como Carlo para agradar a Gepeto.

O filme de Guillermo del Toro ensina que alguém não deveria ter que viver de acordo com as expectativas impossíveis dos pais ou ser como qualquer outra pessoa para ser digno de amor.

Pinóquio estava constantemente em desacordo com quem ele era e com quem ele acreditava que Gepeto queria que ele fosse, mas a animação em stop-motion é firme em seus temas de amor próprio e amar alguém pelo que é, sem limites ou expectativas de quem deveria ser.

Pinóquio por Guillermo Del Toro está disponível na Netflix.

