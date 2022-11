Plano de Aula: Explicamos o final do filme da Netflix

Alerta de spoiler

O recente lançamento da Netflix que está na terceira posição no top 10 do streaming no Brasil, Plano de Aula, é um dos filmes de ação de destaque do mês de novembro.

“Um ex-policial vai trabalhar em uma escola para investigar a gangue que ele acredita ser responsável pela morte do melhor amigo”, afirma a sinopse oficial do longa.

O elenco do filme conta com Piotr Witkowski, Marcin Bosak, Pascal Fischer, Zuzanna Galewicz, entre outros nomes. Daniel Markowicz dirigiu o longa, com o roteiro por Daniel Bernardi.

Explicamos o final do novo filme da Netflix, Plano de Aula, que envolve muita ação em uma escola; confira abaixo.

Qual é a história do filme?

O longa-metragem começa com o policial Damian Nowicki trabalhando disfarçado como traficante de drogas para prender um chefão do crime.

No entanto, ele é pego e atacado, e com sua identidade revelada, o chefe do crime acaba matando a esposa de Damian. Por sua vez, o personagem recorreu ao alcoolismo e abandona a polícia.

Porém, seu melhor amigo, Szymon Makowiecki acaba descobrindo a presença do tráfico de drogas na escola em que trabalha, mas Damian não aceita ajudar o amigo, mesmo depois que um aluno morre.

A gangue acaba matando Szymon, à medida que ele investigava, e o grupo acaba incriminando o antigo professor como traficante.

Damian acaba ficando com raiva e decide ocupar o cargo de professor de história na escola. Seu objetivo é vingar o amigo e limpar o nome dele, além de derrotar a gangue.

Na escola, Damian se encontra com o diretor Leszek Zamoyski, que revela ter contratado uma agência de segurança, liderada por um homem chamado Chmielski.

O ex-policial começa a conhecer a escola, e quase chega a brigar com o aluno Jaro e sua gangue. Chmielski chega na hora para apaziguar os dois.

Damian também é lembrado de que o filho de Szymon, Kamil, também está em sua classe, mas não aparece na escola desde a morte de seu pai.

Durante uma aula, Damian se apresenta aos alunos de sua turma, mas tem uma pequena discussão com um garoto chamado por Frogface, que deixou a escola há três anos mas continua incomodando no local.

Frogface é convidado a sair da escola, e chega a ameaçar a vice-diretora. Alguns alunos chegam a furar os pneus do carro de Damian, e após pegar carona com um colega da escola, percebe a vice-diretora sendo atacada por Frogface. Damian a defende, enquanto Frogface foge e deixa seus capangas no local.

A primeira reviravolta

Frogface é mantido por Jaro em um cativeiro. É revelado que Chmielski e seus seguranças são as pessoas que controlam as drogas, e a gangue de Jaro trabalha para eles.

O segurança acaba espancando Frogface por ser quase pego na escola. Ele suspeita que Damian não é quem afirma ser, pois defendeu a vice-diretora com facilidade contra os capangas de Frogface.

Um vídeo de Damian lutando acaba se espalhando pela escola, despertando o interesse de seus alunos. Kamil, filho de Szymon, acaba aparecendo na sala de aula, com Damian e ele tendo uma conversa sobre a morte do antigo professor.

Enquanto isso, a vice-diretora da escola, Agata, acaba de apaixonando por Damian desde que ele salvou sua vida. No entanto, após eles saírem, Damian se lembra de sua esposa que morreu. Ele deixa o local, deixando Agata aparentemente insatisfeita.

O que acontece no final do filme?

Após Kamil e seus amigos perderem para a gangue de Jaro, Damian os ensina autodefesa. A turma do novo professor se une e o ajuda a construir um dojo improvisado, para que possam praticar artes marciais.

Depois de Damian ser atacado por homens mascarados, ele consegue ganhar a briga, e depois de olhar para seus rostos no dia seguinte, percebe que os homens de Chmielski o atacaram.

Jaro apresenta um plano para derrotar Damian. Ele revela que Emilia, uma das alunas dela, pode ser um alvo. Ela costumava ser uma usuária de drogas, e após ameaçarem de matar seu pai, ela acaba denunciando Damian por abuso sexual.

A reputação de Damian acabou indo por água abaixo, e todos se distanciam do personagem, até mesmo Kamil e Agata.

Ele se explica para Agata, mas acaba não dando certo. No entanto, ele consegue pegar as chaves da escola para invadir o laboratório de química, após descobrir que as drogas eram feitas na escola.

Damian descobre que Stefan, professor de química, estava produzindo as drogas, e carregava um caminhão de uma empresa.

O ex-policial consegue tirar algumas fotos da operação, mas por seu celular estar quebrado, ele não consegue capturar com facilidade as evidências. Tentando limpar seu nome, ele se encontra com o diretor Zamoyski e a vice-diretora e revela o que descobriu, mas nenhum dos dois acreditam neles.

Após isso, Agata, a vice-diretora, visita Emilia e descobre sobre a verdade. Posteriormente, ela visita Damian para se desculpar, e ele contra tudo sobre sua vida passada.

Agata revela que irá ajudá-lo na investigação, e ambos se unem. Eles descobrem que o vídeo da câmera de segurança da escola foi editado, e os dois confrontam Stefan.

O professor de química diz que estava trabalhando após ser ameaçada, pois a gangue ameaçou sua família. Momentos depois, Chmielski chega no local e mata Stefan.

No dia seguinte, o armário de Stefan é esvaziado, bem como o de Damian. Agata encontra um diário com instruções sobre onde estão guardadas as drogas.

Emilia aparece e se encontra com o diretor Zamoyski, e revela que teve que mentir sobre o abuso sexual, assim inocentando Damian. Os alunos também pedem desculpas para o ex-policial no dojo, mas as coisas pioram e Emilia dá entrada no hospital após ser ferida.

Damian e Agata invadem o depósito e ficam chocados ao descobrir que o líder do cartel de drogas é o próprio diretor da escola, o que explica o ferimento de Emilia.

O diretor diz para Chmielski e Jaro matar os dois, mas Kamil aparece para ajudá-lo. Uma luta é iniciada, e Damian acaba derrotando seus adversários, até a polícia chegar e prender todos os traficantes.

Plano de Aula está disponível na Netflix.

