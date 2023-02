Por que a DC terá dois Batman no cinema

Os fãs da DC podem comemorar: nos próximos anos, Batman surgirá em dose dupla nos cinemas! Afinal de contas, o universo de Matt Reeves – no qual o Cavaleiro das Trevas é interpretado por Robert Pattinson – terá projetos simultâneos aos lançamentos do Batman no DCU, já confirmados por James Gunn.

O anúncio do novo rol de lançamentos da DC foi realizado por James Gunn e Peter Safran – os novos chefes do universo cinematográfico da companhia – em uma coletiva de imprensa da Warner Bros. Os próximos projetos da empresa representam a 1ª parte do capítulo de estreia do DCU, batizado de “Deuses e Monstros”.

Já o filme Batman, com direção de Matt Reeves e Robert Pattinson no papel principal, chegou aos cinemas em março de 2022, iniciando um universo bem diferente nos cinemas.

Mostramos abaixo porque (e como) a DC terá dois Batmans diferentes, ao mesmo tempo, nos cinemas; confira!

Batman de Pattinson permanece na DC?

Na coletiva de imprensa sobre o DCU, James Gunn e Peter Safran confirmaram a produção de um novo filme do Batman – mas sem Robert Pattinson no papel principal.

Sendo assim, como fica a situação do ator? Os fãs podem comemorar, já que a sequência do Batman de Matt Reeves também foi confirmada pelos novos chefes da DC.

Robert Pattinson terá a oportunidade de interpretar o Batman, pelo menos mais uma vez, no filme The Batman: Part II, que tem previsão de estreia para 3 de outubro de 2025.

O filme é ambientado no mesmo universo da produção original, e de acordo com Safran e Gunn, é um dos exemplos mais importantes do “DC Elseworlds” – um ambicioso projeto que tem o objetivo de ampliar os limites das adaptações de HQs para o cinema.

É por isso que filmes como The Batman: Part II, Shazam: A Fúria dos Deuses, The Flash, Aquaman: O Reino Perdido e Coringa: Folie à Deux serão lançados normalmente, mesmo sem terem ligações expressas com os projetos do DCU.

“O DC Studios é algo sem precedentes. É uma entidade de produção e estúdio autônomo. É a primeira vez que tudo relacionado à DC – filmes, séries de TV, animações, jogos e mais – será centralizado sob uma única visão criativa, que no caso, é a do James (Gunn) e a minha”, explicou Peter Safran.

DCU terá novo Batman

Além do lançamento de The Batman: Part II, os novos chefes do DCU confirmaram o desenvolvimento de uma nova franquia para o herói.

A saga começa com “The Brave and the Bold” (Os Corajosos e Ousados), um filme que também deve chegar aos cinemas em 2025.

O que se sabe é que The Brave and the Bold não tem apenas o objetivo de introduzir um novo Batman, mas também todos os integrantes da “Bat-Família” da DC.

A trama do longa focará, principalmente, no relacionamento de Batman e Robin. Na nova franquia, Robin é Damian Wayne – o filho biológico de Bruce Wayne que cresceu em uma sociedade de assassinos.

O filme será baseado na clássica HQ de Grant Morrison, que também introduz a figura de Damian Wayne para os fãs dos quadrinhos.

Todos os projetos do DCU serão lançados, eventualmente, no HBO Max. Atualmente, você já pode usar a plataforma para conferir todos os filmes do DCEU.

