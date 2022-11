Por que a Marvel escolheu Kang para ser o vilão de Homem-Formiga 3

A Marvel está fazendo grandes promessas acerca de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania. O filme introduzirá a nova grande ameaça do Universo Cinematográfico Marvel (MCU), Kang (embora uma variante dele já tenha aparecido em Loki). O diretor Peyton Reed explicou o porquê de terem escolhido esse antagonista.

Kang, o Conquistador, de Jonathan Majors, é reconhecidamente um grande avanço em relação aos vilões anteriores do Homem-Formiga, que representavam ameaças de nível inferior ao MCU.

Quando questionado sobre isso, Reed disse à Empire Magazine que há algo interessante em colocar o que muitos consideram um dos heróis mais fracos da franquia contra o grande vilão dos Vingadores.

“Isso é interessante para mim: pegar o menor, e na mente de algumas pessoas o mais fraco, Vingador, e colocá-los contra essa força absoluta da natureza.”

O Homem-Formiga pode realmente derrotar Kang, o Conquistador?

O primeiro trailer de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania estabeleceu efetivamente a premissa do filme.

Homem-Formiga, Vespa, Hank Pym, Janet van Dyne e Cassie Lang foram sugados para o Reino Quântico, onde enfrentarão Kang, o Conquistador.

O vilão essencialmente chantageia o Homem-Formiga para fazer algo por ele em troca da segurança de seu esquadrão. Se o herói o faz ou não, é incerto neste ponto. Tudo sobre seu confronto com Kang, o Conquistador, é incerto.

A Marvel Studios tem algumas maneiras de fazer o herói derrotar o vilão. Talvez, enquanto eles podem escapar do Reino Quântico, o vilão ainda pode conseguir o que precisa para colocar seus planos nefastos em ação.

Além disso, eles podem matar uma variante de Kang, para ele aparecer novamente em Vingadores: Dinastia Kang.

Homem-Formiga 3, ou Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, chega em 17 de fevereiro de 2023. As produções de Vingadores e os longas do herói estão no Disney+.

