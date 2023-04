Por que A Morte do Demônio: A Ascensão tem outro livro dos mortos

Quem já conferiu A Morte do Demônio: A Ascensão sabe muito bem que longa confirma a existência de três exemplares do Necronomicon – o famoso Livro dos Mortos. Em um papo recente com a imprensa, o diretor Lee Cronin explicou por que o novo filme inclui mais um livro no cânone da franquia.

“Após uma longa viagem pela estrada, Beth visita sua irmã mais velha, Ellie, que luta para criar três filhos sozinha em um pequeno apartamento em Los Angeles. Porém, o encontro é interrompido quando a família encontra um estranho livro escondido nas profundezas do prédio de Ellie”, diz a sinopse oficial de A Morte do Demônio: A Ascensão.

O filme de terror é protagonizado por Alyssa Sutherland, a Rainha Aslaug da série Vikings, e Lily Sullivan, de Monolito.

Mostramos abaixo por que A Morte do Demônio: A Ascensão introduz um novo Livro dos Mortos na franquia; confira! (via ScreenRant)

Diretor de A Morte do Demônio: A Ascensão explica novo Livro dos Mortos

Na franquia A Morte do Demônio, as entidades demoníacas são sempre vinculadas ao Livro dos Mortos – que também é conhecido como Necronomicon e Naturom Demonto.

Em A Morte do Demônio: A Ascensão, é Danny, o filho mais velho da protagonista Ellie, quem encontra o Naturom Demonto escondido em um cofre no subsolo do prédio, após um intenso terremoto revelar a passagem secreta.

Os filmes anteriores de A Morte do Demônio já haviam confirmado a existência das três versões do Necronomicon. Porém, apenas duas desempenharam papéis importantes nos filmes originais.

Durante uma entrevista recente ao site CinemaBlend, o diretor Lee Cronin revela por que uma terceira edição do Livro dos Mortos é introduzida na franquia.

“Acho que o que queríamos era meio que redefinir o cânone naquele momento. É algo que discuti com o Sam Raimi (criador da franquia original) no início da produção. Eu disse: ‘Olha, nós temos três livros nesse universo. Você tem um deles em Uma Noite Alucinante, e Fede (Alvarez, diretor do primeiro remake de A Morte do Demônio) tem o outro. Então, quero trazer o terceiro livro e torná-lo meu’”, explicou o diretor.

De acordo com o cineasta, com a confirmação da existência desse terceiro livro, surgem muitas possibilidades para o futuro da franquia.

“Nesse sentido, podemos abrir muitos caminhos para novos filmes de A Morte do Demônio. Isso também me oferece a liberdade criativa necessária para justificar a existência desse livro em um novo lugar – já que desde Uma Noite Alucinante, ninguém conhece o paradeiro dessa edição”, diz Cronin.

A Morte do Demônio: A Ascensão, os discos que Danny encontra junto com o Necronomicon dizem que, após um grupo de padres tentar desvendar os segredos do Livro dos Mortos – e consequentemente, libertar terríveis criaturas demoníacas – o tomo passou décadas trancado em um cofre secreto no subsolo de um prédio em Los Angeles.

Você já pode assistir A Morte do Demônio: A Ascensão nos cinemas brasileiros.

