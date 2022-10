Por que astro de Superman retornou em Enola Holmes 2

O astro de Superman, Henry Cavill, vive um outro personagem muito icônico. Em Enola Holmes, filme da Netflix, ele interpreta Sherlock Holmes, o irmão da protagonista.

Além disso, seu retorno foi confirmado em Enola Holmes 2, que estreia em novembro na plataforma. Mas muitos se perguntam sobre o motivo do ator estar voltando ao papel, após vê-lo no trailer ajudando Enola.

Continua depois da publicidade

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores.

Um retorno surpreendente

Enquanto ainda está fora do DCEU como Superman, mas vem estrelando The Witcher para a Netflix, Cavill parece muito contente em voltar como Sherlock.

O ator diz que é “importante acertar as coisas”, no que diz respeito a algumas pontas soltas do primeiro filme. Ele ainda comenta sobre a potencial franquia que Enola Holmes pode se tornar (via ScreenRant).

“É importante acertar as coisas. É importante garantir que o tom das coisas não se perca na empolgação potencial de franquias e universos. É sempre tão difícil dizer para onde as coisas estão indo, e o que vai acontecer”, disse ele.

Cavill não é nenhum ator inexperiente. Ele já viveu o Superman em vários filmes, esteve em Missão: Impossível – Efeito Fallout, e também O Agente da U.N.C.L.E. O astro está presente em grandes franquias, tendo experiência necessária para viver mais uma.

“Eu tenho experiência com franquias indo a lugares e ficando quietas, e outras franquias surgindo e se tornando excitantes. É tudo sobre a tomada de decisão no topo, e tudo mais que vem com isso”, comentou o ator.

O aumento do papel de Sherlock em Enola Holmes 2 possivelmente contribuiu para a decisão de Cavill retornar no personagem.

O trailer de Enola Holmes 2 continuou destacando o Sherlock de Cavill, revelando que os irmãos Holmes irão trabalhar juntos para resolver um novo caso muito perigoso.

Enola Holmes 2 estreia em 4 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.