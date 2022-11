Por que astro do primeiro filme não retornou para Enola Holmes 2

A Netflix está prestes a lançar Enola Holmes 2, novo filme com a atriz Millie Bobby Brown e o ator Henry Cavill, que retornam como Enola e Sherlock Holmes, respectivamente.

Porém, apesar de alguns atores retornarem, um outro membro do elenco do primeiro filme não voltou, e o diretor do longa-metragem explicou a situação.

Continua depois da publicidade

“Agora uma detetive de aluguel, Enola Holmes assume seu primeiro caso oficial para encontrar uma garota desaparecida enquanto as faíscas de uma perigosa conspiração acendem um mistério que requer a ajuda de amigos – e do próprio Sherlock – para desvendar”, diz a sinopse.

O elenco conta com Mille Bobby Brown, de Stranger Things, vivendo Enola, Henry Cavill como Sherlock, Helena Bonham Carter, David Thewlis, Louis Partridge, e outros atores.

Sam Claflin não volta como Mycroft

Durante uma entrevista ao Collider, o diretor Harry Bradbeer explicou sobre a ausência de Sam Claflin no papel de Mycroft Holmes.

O diretor revelou que o problema para o retorno do ator foi justamente sobre a agenda do astro, que estava lotada com outros projetos.

Bradbeer lamentou por Claflin não estar no novo filme de Enola Holmes, mas espera vê-lo novamente no papel de Mycroft em outro filme.

“Bem, foi a agenda de Sam que ficou muito clara, então Sam não estaria nela. Lamentamos muito que Sam não pudesse estar nessa. Se houvesse um futuro, adoraríamos tê-lo de volta”, disse ele. “Mas isso era apenas os aspectos práticos da vida. Isso significava que tínhamos que nos concentrar em Sherlock, que tem algumas vantagens no sentido e que se torna um lápis afiado, se você quiser.”

“Você está apenas tendo que trabalhar com esse relacionamento em particular. Tinha que ser sobre Sherlock e Enola e estar juntos. Então, acho que há algumas bênçãos em ter menos peças, porque você pode fazer mais com o que tem”, concluiu ele.

Todos os trailers de Enola Holmes 2 se concentraram na dinâmica entre Enola e Sherlock, sem mostrar Mycroft entre os dois.

Sherlock assumiu a guarda de Enola no primeiro filme, deixando Mycroft um pouco de lado no trio de irmãos. Mesmo com a ausência do personagem de Claflin, Mycroft pode ter seu destino explicado no segundo filme.

Enola Holmes 2 estreia em 4 de novembro na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.