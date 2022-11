Por que astro não retorna em Pantera Negra 2? Diretor explica

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre deve se tornar um dos mais bem sucedidos lançamentos da Marvel em 2022. Quem já conferiu o longa percebeu uma ausência importante: a de Daniel Kaluuya, o intérprete de W’Kabi. Por isso, o público quer saber: por que o ator não retorna na continuação? O diretor Ryan Coogler discutiu o assunto em uma entrevista recente.

“Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye e as Dora Milaje lutam para proteger Wakanda da intervenção internacional após a morte do rei T’Challa. Enquanto o povo se esforça para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir a Nakia e Everett Ross para forjar um novo caminho para o amado reino”, afirma a sinopse oficial do longa.

Pantera Negra 2 conta com o retorno de Letitia Wright (Shuri), Angela Bassett (Rainha Ramonda), Danai Gurira (Okoye), Lupita Nyong’o (Nakia), Winston Duke (M’Baku) e Martin Freeman (Everett Ross).

Revelamos abaixo porque Daniel Kaluuya não aparece em Pantera Negra 2, segundo as declarações de Ryan Coogler; confira.

Ausência de Daniel Kaluuya em Pantera Negra 2 tem motivo simples

Como citamos anteriormente, Daniel Kaluuya atua em Pantera Negra como W’Kabi. Integrante da Tribo da Fronteira, o personagem, vale lembrar, é um dos chefes de segurança de Wakanda.

Mesmo desempenhando um papel importante no primeiro filme, o ator não retorna na continuação.

Anteriormente, Daniel Kaluuya já havia confirmado sua ausência em Pantera Negra 2. O ator, no entanto, não explicou o motivo.

Tudo indica que o britânico não pôde participar das filmagens do longa do MCU devido a compromissos prévios com o cineasta Jordan Peele.

Em 2022, Daniel Kaluuya protagonizou o filme Não! Não Olhe!, cujas gravações aconteceram na mesma época das filmagens de Pantera Negra 2.

Ou seja: a ausência de W’Kabi em Pantera Negra 2 é justificada pela agenda de Daniel Kaluuya.

Ryan Coogler, o diretor de Pantera Negra 2, também discutiu o assunto em uma entrevista recente. O cineasta revelou tudo que os fãs precisam saber sobre o paradeiro de W’Kabi.

“Devido aos eventos do primeiro filme, ele está basicamente banido – mas ainda vive sob as fronteiras de Wakanda. Isso faz sentido? Então, colocamos uma fala que referencia o fato dele ainda estar vivo”, explicou Coogler.

Ou seja: a Marvel deixa o caminho aberto para um retorno de Daniel Kaluuya ao MCU, seja em Pantera Negra 3 ou em outros projetos da companhia.

Em uma entrevista a um podcast americano, Kaluuya não poupou elogios para a equipe e elenco de Pantera Negra 2.

“Estou muito animado para assistir ao filme! O trailer é sensacional”, opinou o ator.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre está em cartaz nos cinemas brasileiros. As outras produções do MCU estão no Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.