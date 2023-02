Por que atriz de Homem-Formiga 3 recusou ser a Mulher-Maravilha

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania (Homem-Formiga 3) já está em exibição nos cinemas, conquistando o primeiro lugar nas bilheterias, apesar das críticas negativas. Muito antes de viver a Vespa na Marvel, contudo, Evangeline Lilly foi oferecida o papel da Mulher-Maravilha – continue lendo para descobrir o porquê dela ter recusado o trabalho.

Aparecendo recentemente no podcast Happy, Sad, Confused, apresentado por Josh Horowitz, Lilly falou sobre se encontrar com o cineasta Joss Whedon e assumir o papel titular em um filme da Mulher-Maravilha, mas disse que não tinha nenhum interesse no papel.

Quando perguntada sobre os fãs a escalarem como Diana Prince, ela discutiu como ela instantaneamente deu a Whedon a impressão de que ela “não tinha desejo” pelo papel, descrevendo o encontro em si como parte do motivo.

Lilly alegou que, em nenhum momento, durante a conversa “se sentiu bem”, que “nada clicou”, e Whedon foi incapaz de despertar qualquer interesse nela pelo papel.

A ex-estrela de Lost afirma que, naquele momento de sua vida, ela era “muito jovem” para ser educada e não estava disposta a fingir qualquer tipo de entusiasmo por interpretar a super-heroína. De acordo com Lilly, Whedon percebeu rapidamente essa falta de entusiasmo e sabia que não tinha desejo de fazer parte do projeto.

Mais sobre Homem-Formiga 3

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania, o terceiro e novo filme do herói, abre a Fase 5 do MCU.

Kang, o Conquistador, vivido por Jonathan Majors e introduzido na série Loki, é o grande vilão de Homem-Formiga 3, que vai explorar mais sobre o Reino Quântico.

O longa-metragem ainda conta com os retornos de Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer, bem como o diretor Peyton Reed.

A trama se concentra na família Pym e nos heróis principais dentro do Reino Quântico, enquanto tentam lutar para encontrar um caminho para casa.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania está em exibição nos cinemas. Os dois primeiros filmes do Homem-Formiga estão disponíveis no Disney+.

