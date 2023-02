Por que Batman de Christian Bale não está em The Flash

Como o trailer oficial de The Flash já mostrou, o filme contará com a participação de heróis de outras linhas do tempo da DC – como o Batman de Michael Keaton. O Cavaleiro das Trevas de Christian Bale, no entanto, não está no longa. Sendo assim, o que pode explicar a ausência do Bruce Wayne de Christopher Nolan?

“Mundos colidem quando Barry usa seus superpoderes para viajar no tempo e mudar os eventos do passado. Mas quando tenta salvar sua família e acaba, sem querer, alterando o futuro, Barry fica preso em uma realidade na qual o General Zod está de volta, ameaçando colocar o mundo em risco”, diz a sinopse de The Flash.

Continua depois da publicidade

Além do polêmico Ezra Miller (Animais Fantásticos) no papel titular, o elenco de The Flash conta também com Michael Shannon (Batman vs Superman: A Origem da Justiça), Ron Livingston (Invocação do Mal), Maribel Verdú (Elite), Kiersey Clemons (Liga da Justiça de Zack Snyder), Antje Traue (O Homem de Aço) e Michael Keaton (Homem-Aranha: De Volta ao Lar).

Mostramos abaixo por que o Batman de Christopher Nolan, interpretado por Christian Bale, não aparece em The Flash.

Explicamos o sumiço do Batman de Christian Bale em The Flash

Pelo menos até o momento, não existem pistas ou indicações sobre o retorno de Christian Bale, como Batman, em The Flash.

O trailer de The Flash deixa bem claro que a narrativa do Multiverso será essencial para a trama do longa.

A prévia mostra, por exemplo, os Batmans de Ben Affleck e Michael Keaton em ação. Uma rápida cena do trailer também traz um Batman “anônimo”, que muitos fãs acreditam ser Christian Bale.

No entanto, em outros momentos do trailer, a prévia dá a entender que esse Batman, na verdade, também é o de Ben Affleck.

Por isso, os fãs podem abandonar a esperança: o Batman de Christian Bale, visto por muitos como o mais icônico dos cinemas, não está em The Flash.

Infelizmente, a DC não revelou o motivo do “sumiço” do Batman de Christopher Nolan. O que se sabe é que várias razões podem ter influenciado a ausência de Christian Bale em The Flash.

A agenda do ator, por exemplo, é o motivo mais plausível para o sumiço de Bale em The Flash. O novo filme da DC, vale lembrar, foi filmado entre abril e outubro de 2021.

O processo de pós-produção, que também envolveu várias refilmagens, aconteceu em 2022. Em dezembro do ano passado, a DC finalizou o filme, e após sessões-teste bem sucedidas, marcou a estreia do longa para junho de 2023.

Na época, Christian Bale já estava ocupado com dois projetos: Thor: Amor e Trovão (que foi lançado pela Marvel em 2022) e o suspense Amsterdã (que também chegou aos cinemas no ano passado).

Logo, devido a compromissos firmados anteriormente, Christian Bale não pôde atuar em The Flash. Essa é apenas uma suposição! O ator também pode ter, simplesmente, recusado participar do longa.

The Flash estreia no Brasil em 15 de junho de 2023.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.