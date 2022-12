Por que Benoit não aparece junto de seu parceiro em Glass Onion

Com o sucesso de Glass Onion: Um Mistério Knives Out na Netflix, os faz querem saber: afinal de contas, por que o detetive Benoit Blanc – interpretado por Daniel Craig – nunca aparece com seu parceiro (vivido por Hugh Grant) no filme? Em uma entrevista recente, o diretor Rian Johnson revelou o motivo e discutiu a representatividade LGBTQIA+ do longa.

“O famoso detetive Benoit Blanc vai à Grécia para desvendar um mistério que envolve um bilionário e seu eclético círculo de amizades”, afirma a sinopse oficial de Glass Onion na Netflix

Glass Onion: Um Mistério Knives Out chegou à Netflix em 23 de dezembro. O filme ganhou o coração do público e da crítica especializada, com 93% de aprovação no Rotten Tomatoes.

Revelamos abaixo por que Benoit Blanc nunca aparece junto com o parceiro em Glass Onion: Um Mistério Knives Out; confira.

Benoit é gay, mas por que não aparece acompanhado em Glass Onion?

Antes da estreia de Glass Onion: Um Mistério Knives Out na Netflix, o diretor Rian Johnson confirmou que o protagonista Benoit Blanc, vivido por Daniel Craig, é realmente gay.

A continuação de Entre Facas e Segredos solidifica a concepção do cineasta com a introdução do parceiro do detetive, vivido por Hugh Grant.

Daniel Craig e Hugh Grant, no entanto, não contracenam em Glass Onion: Um Mistério Knives Out.

Em um papo com a imprensa, o diretor explicou por que Benoit Blanc nunca aparece junto do parceiro no filme de mistério.

Segundo o diretor, o fato de Benoit e o parceiro Phillip não aparecerem juntos é uma estratégia proposital.

“Ter Benoit como um personagem gay, e introduzir também seu parceiro, é uma progressão natural do primeiro filme”, comentou o ator.

Sendo assim, por que os personagens não passam muito tempo juntos em Glass Onion?

“Certamente não tomamos essa decisão para contornar a sexualidade dele. Também não fomos impulsionados pelo Covid, em particular. Foi apenas a maneira como a cena foi escrita”, explicou o cineasta.

De acordo com Rian Johnson, a decisão de não mostrar Benoit Blanc “em clima de romance” também serve para garantir que o mistério seja o principal foco da trama.

“É algo delicado, porque o detetive, mesmo estando sempre no centro de boas histórias de mistério, nunca é o verdadeiro protagonista”, comentou o diretor.

Durante a entrevista, Johnson também comparou a abordagem da sexualidade de Benoit Blanc à caracterização da vida pessoal de Hercule Poirot nos livros de Agatha Christie.

“Se você pensar em Poirot, por exemplo, sinto que é interessante apresentar vislumbres da vida do detetive fora do escopo do caso. Mas em geral, a coisa toda é meio que sobre o mistério em si”, afirmou Johnson.

Finalmente, o diretor confirmou que a vida pessoal de Benoit Blanc terá um papel mais importante nos próximos filmes de Knives Out.

Glass Onion: Um Mistério Knives Out está disponível na Netflix.

