Por que Coringa 2 ainda não revelou a Arlequina de Lady Gaga

O filme Joker: Folie a Deux (Coringa 2) é um dos mais aguardados de 2024. O longa da DC, que será estrelado por Joaquin Phoenix, ainda terá a presença de Lady Gaga. No entanto, o diretor revelou por que a Arlequina de Gaga ainda não foi revelada.

Todd Phillips, que retornará como cineasta e roteirista, respondeu os fãs após tantas perguntas sobre Gaga no novo filme.

Após a revelação de Arthur Fleck na primeira imagem de Coringa 2, o público revelou que gostaria de ver Gaga como Arlequina (via ScreenRant).

O diretor comentou que não divulgou a primeira imagem oficial da atriz, pois ela ainda não começou a gravar o novo filme.

“Recebo muitas mensagens. Desculpe dizer que a Lady Gaga não começa conosco até depois do ano novo. Então vai demorar um pouco”, disse ele.

Romance entre Coringa e Arlequina

No novo filme, Coringa continua preso no Hospital Arkham após os eventos do primeiro filme. Ele matou sua psiquiatra anterior, o que deve ser explorado na trama.

Por conta disso, Harleen Quinzel vai assumir o papel de psiquiatra do Coringa, assim seguindo como é na história de origem da vilã.

Quinzel era fascinada pelos internos do Arkham, mas ela tinha um interesse particular pelo Coringa. O maior vilão do Batman se fez de vítima, se aproximando de Quinzel e e transformando por completa em sua aliada.

“A sequência musical segue Harlenn Quinzel, a psiquiatra do Asilo Arkham que se apaixona por seu paciente Arthur Fleck, também conhecido como Coringa”, diz a sinopse.

Coringa 2 chega aos cinemas no dia 4 de outubro de 2024.

