Por que David Tennant se sentiu deslocado em Harry Potter

David Tennant acumulou diversos papéis icônicos em sua carreira em obras como Doctor Who, Good Omens, Broadchurch e, claro, Harry Potter. O ator, no entanto, sentiu-se deslocado na franquia do bruxinho. Veremos o porquê disso.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Mostramos abaixo por que David Tennant se sentiu deslocado na franquia Harry Potter; confira!

Três anos atrás, Tennant decidiu ir ao Reddit para permitir que os fãs lhe perguntassem o que quisessem. “Pergunte-me qualquer coisa!”, dizia o título do post. E, de fato, Tennant aproveitou o tempo para saciar a curiosidade dos fãs sobre diversos tópicos relacionados à sua carreira.

Um fã questionou Tennant sobre seu papel relativamente pequeno em Harry Potter e o Cálice de Fogo e se ele guardava boas lembranças de seu tempo trabalhando no longa-metragem.

A essa pergunta, Tennant revelou que sua perspectiva era quase a de uma espécie de forasteiro: “Eu não estava em Harry Potter por tanto tempo. Eu acho que eu fiz 10 dias ou mais ao longo de um ano, então eu sempre me senti um pouco como um visitante”, respondeu o ator de Doctor Who.

“Mas foi ótimo fazer parte de algo tão extraordinário. Eles só me deram uma pequena cadeira, então, quando todos estavam sentados em torno de Maggie Smith, Michael Gambon, Alan Rickman e Daniel Radcliffe, todos ficavam mais altos que eu cadeiras chiques. Ainda foi um prazer estar lá.”

