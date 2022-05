Por que Doutor Estranho 2 está sendo banido no mundo

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é, sem sombra de dúvidas, um dos lançamentos mais aguardados do MCU. Infelizmente, nem todo mundo poderá conferir a trama nos cinemas. Nas últimas semanas, 4 países baniram a exibição do longa – número que ainda pode aumentar até a data de estreia. Mas afinal, qual é o motivo da censura a Doutor Estranho 2?

A continuação Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigida por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha.

O longa traz Benedict Cumberbatch como o protagonista titular, e conta com participação de Elizabeth Olsen como a Feiticeira Escarlate e Xochitl Gomez como a heroína inédita America Chavez.

Abaixo, explicamos o verdadeiro motivo que levou ao banimento de Doutor Estranho 2 em 4 países. Veja e confira onde o filme não será exibido.

Por que Doutor Estranho 2 foi banido em alguns países?

De acordo com uma matéria do site TheNerdTrash, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não será exibido em 3 países do oriente médio: Egito, Arábia Saudita e Kuwait.

O motivo? A introdução de América Chavez, uma das primeiras heroínas LGBTQIA+ do MCU.

“Doutor Estranho e Wanda não estarão por aqui em suas jornadas pelos universos. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não será lançado no Egito”, afirmou a página oficial do IMAX Egito no Twitter.

A matéria também confirma que Doutor Estranho 2 não estreará na Arábia Saudita ou no Kuwait.

O motivo é o mesmo: a presença de uma personagem LGBQTIA+ (América Chavez) na trama.

Vale lembrar que todos os países citados vivem sob regimes fundamentalistas, nos quais qualquer tipo de representação positiva da comunidade LGBQTIA+ é altamente censurada.

Doutor Estranho 2 não é o primeiro filme da Marvel a sofrer com esse tipo de censura. Eternos, por exemplo, foi exibido com cortes nos países do Oriente Médio e na China.

Fora dos países islâmicos, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura também não será exibido na China – mas por um motivo diferente.

Segundo o site ComicBook, o filme não terá estreia na China devido a um detalhe visto em uma de suas primeiras cenas.

O detalhe em questão é um vislumbre de um jornal com os caracteres chineses de “The Epoch Times”, um conglomerado midiático internacional que se opõe ao Partido Comunista Chinês.

“Entendemos que Doutor Estranho 2 foi enviado às autoridades chinesas para análise, e que uma versão ainda não foi vetada ou aprovada. Parece que a confusão atual foi alimentada por internautas que fizeram uma análise quadro a quadro da cena”, afirma a matéria.

Após a pandemia de Covid-19, o governo chinês impediu a estreia nacional de todos os lançamentos da Marvel.

Viúva Negra, Eternos, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, Venom 2 e Homem-Aranha: Sem Volta Para a Casa não foram exibidos no país sob diversas justificativas.

No Brasil, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura estreia em 5 de maio (quinta-feira).

Após sua estreia original, o longa não deve demorar a chegar ao catálogo do Disney+. Clique aqui para assinar a plataforma e conferir os filmes e séries do MCU.