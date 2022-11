Por que Guardiões da Galáxia 3 será mais devastador que Vingadores: Ultimato

O filme Guardiões da Galáxia Vol. 3 chega em 2023, mas já podemos saber algumas coisas sobre ele graças ao especial de festas da equipe e, claro, pelo que disseram sobre a obra. Parece que será até mais devastador que Vingadores: Ultimato.

Semelhante a Guardiões da Galáxia Vol. 3, Vingadores: Ultimato foi a última aventura da equipe fundadora dos Vingadores do MCU.

Embora tenha sido emocionante ver os seis membros originais partirem em sua última missão juntos, os Vingadores não eram nem de longe tão próximos entre si quanto os Guardiões da Galáxia.

O especial de festas reafirmou isso ao mostrar os membros da equipe dos Guardiões se esforçando para fazer uns aos outros felizes no Natal, porque eles realmente se preocupam uns com os outros.

Diante disso, sua separação iminente será claramente mais dolorosa de assistir do que o que os Vingadores passaram em Vingadores: Ultimato.

Os Vingadores podem ser o principal esquadrão de super-heróis do MCU, mas os Guardiões da Galáxia são uma equipe muito mais unida. Eles têm a melhor dinâmica geral entre si. Isso decorre de suas respectivas origens.

Os Vingadores foram forçados a se unir em seu dever compartilhado depois que foram recrutados pelo então diretor da SHIELD, Nick Fury.

Enquanto isso, os Guardiões da Galáxia formaram uma equipe porque eles escolheram. Ninguém os mandou trabalhar juntos e, a qualquer momento, qualquer membro da equipe pode sair. No entanto, eles permaneceram juntos depois de todos esses anos. Isso efetivamente torna os Guardiões uma equipe melhor do que os Vingadores.

Morte e separação em Guardiões da Galáxia 3

O diretor James Gunn tem falado sobre Guardiões da Galáxia Vol. 3 encerrar a história da formação original. Enquanto os detalhes da trama sobre o filme ainda estão sendo mantidos em sigilo, o cineasta também indicou uma ou duas mortes importantes.

Dito isso, é provável que pelo menos um membro fundador dos Guardiões da Galáxia continue sua jornada no MCU além do terceiro filme.

A essa altura, no entanto, Gunn não será mais a principal força criativa por trás de suas histórias, já que o próximo filme será seu último com a Marvel Studios antes de trabalhar exclusivamente no DCU pelos próximos quatro anos.

Guardiões da Galáxia 3 chega aos cinemas em 5 de maio de 2023. Os dois filmes anteriores dos Guardiões da Galáxia estão disponíveis no Disney+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.