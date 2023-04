Por que o reboot de Power Rangers nunca ganhou continuação

Lançado originalmente em 2017, Power Rangers chegou, recentemente, ao catálogo brasileiro da Netflix. O longa não demorou a conquistar os assinantes da plataforma, figurando em destaque no Top 10 do streaming. Dado o sucesso do longa na Netflix, o público quer saber: por que o reboot de Power Rangers nunca ganhou uma continuação?

“Cinco jovens desajustados descobrem moedas que conferem superpoderes. Agora, eles vão ter que se transformar em uma equipe para tentar salvar o mundo de um antigo mal”, diz a sinopse oficial de Power Rangers na Netflix.

O elenco de Power Rangers é liderado por Dacre Montgomery (Stranger Things), Naomi Scott (Aladdin), RJ Cyler (Vingança & Castigo), Becky G (A.X.L.) e Ludi Lin (Mortal Kombat). Elizabeth Banks (Jogos Vorazes) vive a vilã Rita Repulsa.

Mostramos abaixo por que o reboot de Power Rangers nunca ganhou continuações após o lançamento em 2017; confira!

Por que o reboot de Power Rangers não tem sequência?

Em 2016, em meio à produção de Power Rangers, Jon Feltheimer, o CEO do estúdio Lionsgate, afirmou que o longa poderia ganhar “de 6 a 7 continuações”.

No ano seguinte, enquanto o reboot de Power Rangers estava prestes a estrear, o produtor Haim Saban disse que o Lionsgate já havia mapeado a história para mais 6 filmes da franquia.

Porém, em maio de 2017, a revista Forbes anunciou que as continuações de Power Rangers haviam sido “arquivadas” pelo estúdio.

Sendo assim, o que explica essa mudança tão brusca nos planos da empresa? O motivo é muito simples: o reboot de Power Rangers se tornou um verdadeiro fracasso de bilheteria.

Produzido com um orçamento de 105 milhões de dólares, o reboot de Power Rangers faturou somente 142 milhões após todas as exibições mundiais. Como o orçamento não leva em conta os cursos com publicidade e marketing, o filme acabou trazendo um prejuízo milionário para o estúdio.

Na época, boatos indicaram também que uma sequência de Power Rangers poderia ser produzida devido aos grandes lucros na venda de produtos relacionados ao filme.

Aparentemente, a venda de produtos licenciados teria compensado o prejuízo amargado pelo Lionsgate na bilheteria original.

Além disso, em 2018, a empresa Saban vendeu a franquia Power Rangers para a Hasbro por 522 milhões de dólares. Em agosto do mesmo ano, a Hasbro anunciou planos para a produção de um novo filme dos Power Rangers, que seria produzido pela Paramount.

Desde então, os estúdios não se manifestaram sobre a potencial sequência. Finalmente, em 2019, Dacre Montgomery – o intérprete do Ranger Vermelho no reboot – disse que a franquia ganharia um novo reboot, sem qualquer integrante do elenco original.

O novo reboot foi confirmado em dezembro de 2019. O quadrinista Bryan Edward Hill produzirá o roteiro, e a direção ficará por conta de Jonathan Entwistle (I Am Not Okay with This). O filme, supostamente, será ambientado nos anos 90.

Você pode assistir ao reboot de Power Rangers na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.