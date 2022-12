Por que os Na’vi são azuis? Diretor de Avatar 2 revela

Em Avatar: O Caminho da Água, James Cameron oferece ao público um novo espetáculo cinematográfico, com efeitos visuais de tirar o fôlego. Com o lançamento da aguardada continuação, o público se pergunta: afinal de contas, por que os Na’vi são azuis? A resposta é mais interessante do que parece.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Dirigido por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo por que os Na’vi de Avatar são azuis, de acordo com o próprio James Cameron; confira.

Cor dos Na’vi tem motivo interessante em Avatar

No mundo de Avatar, os Na’vi são os habitantes do planeta Pandora. Esses seres humanoides, bastante parecidos com felinos, são organizados em clãs e estruturas familiares.

Os Na’vi também compartilham uma grande conexão com Eywa – uma entidade divina que interconecta todos os seres de Pandora.

Uma das características mais famosas do Na’vi é a pele azul. Sendo assim, por que James Cameron escolheu essa tonalidade para eles?

Em um papo com a revista Empire, o cineasta revelou o motivo da escolha, que além de fazer o maior sentido, é bastante simples.

“Em um primeiro momento, escolhemos a cor verde. Porém, houve uma longa história de alienígenas verdes. Além disso, temos o Hulk. E as cores humanas, rosa e marrom, não eram estranhas o suficiente. Bob Esponja, por exemplo, é amarelo. Com isso, sobrou o azul e roxo. Roxo é a minha cor favorita, mas achei que deveríamos usá-lo como uma das principais cores de bioluminescência, o que fizemos, associando-a a Eywa e aos aspectos sagrados da cultura Na’vi”, comentou o cineasta.

O diretor também revelou que, para definir o azul dos Na’vi, se inspirou em um misterioso sonho de sua mãe.

“Minha mãe teve um sonho onde viu uma mulher azul de uns 3 metros de altura, com 6 seios. Legal, como estética. Eu a desenhei, mas descobri que 6 seios não ficariam tão bons quanto eu pensava. Também teria sido um problema para a classificação indicativa. Mas, o que quer que fosse… seria azul”, explicou Cameron.

Avatar: O Caminho da Água, com os Na’vi mais azuis que você já viu, está em cartaz nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.