Por que Shazam! 2 pode ser o último filme do super-herói

Em cartaz nos cinemas brasileiros, Shazam! Fúria dos Deuses está fazendo sucesso entre os fãs da DC – ao mesmo tempo em que decepciona nas bilheterias e na reação da crítica especializada. Quem já conferiu o longa quer saber: a nova aventura de Billy Batson terá uma continuação? Infelizmente, tudo sugere que Shazam! 2 será o último filme do herói.

“O herói mais atrapalhado está de volta: Shazam! enfrenta deusas gregas em batalha épica”, diz a sinopse oficial de Shazam! Fúria dos Deuses.

Continua depois da publicidade

Com Zachary Levi (The Marvelous Mrs. Maisel) e Asher Angel (Andi Mack) como o herói titular, o elenco de Shazam! Fúria dos Deuses conta com o reforço de Helen Mirren (Velozes e Furiosos: Hobbs & Shaw), Lucy Liu (As Panteras) e Rachel Zegler (Amor, Sublime Amor).

Mostramos abaixo porque a franquia Shazam! pode chegar ao fim com o lançamento de Fúria dos Deuses; confira!

Shazam! não deve ter continuação após Fúria dos Deuses

Shazam! Fúria dos Deuses chega aos cinemas em um dos momentos mais conturbados da história da DC, marcada por mudanças cruciais no comando do universo cinemático da empresa.

Após James Gunn e Peter Safran assumirem os postos de co-CEOs dos Estúdios DC, vários projetos da companhia foram cancelados – como o retorno de Henry Cavill como Superman, Mulher-Maravilha 3 e a continuação de Adão Negro.

Sendo assim, como fica a situação de Shazam! nesse cenário tão complexo? De acordo com Henry Gayden, co-roteirista de Fúria dos Deuses, tudo depende da bilheteria do longa.

“Até o momento, tivemos apenas conversas preliminares (sobre uma possível continuação). Estamos esperando para descobrir como o filme se sai nas bilheterias, e aí, poderemos ver se existe a possibilidade de continuar essa história”, comentou o roteirista.

Ou seja: de acordo com a declaração de Gayden, Shazam! 2 não deve ganhar uma continuação. Afinal de contas, o longa tem se tornado um verdadeiro fracasso nas bilheterias.

Shazam! Fúria dos Deuses estreou no topo do ranking das bilheterias americanas, mas o desempenho do longa foi muito aquém do esperado pela Warner Bros e a DC.

A expectativa era que o filme faturasse cerca de 40 milhões de dólares em seu primeiro fim de semana de exibições. Porém, Fúria dos Deuses ganhou apenas 30,5 milhões, tornando-se uma grande decepção para os estúdios.

Vale lembrar que Shazam! Fúria dos Deuses foi produzido por cerca de 125 milhões de dólares – e o valor não leva em conta os gastos com divulgação e marketing.

Em outras palavras, o longa tem tudo para trazer enormes prejuízos para a Warner Bros, o que encerraria completamente os planos para uma potencial sequência.

Na junção dos lucros americanos à bilheteria internacional, Shazam! 2 faturou somente 65,5 milhões de dólares, um resultado bastante inexpressivo.

Sendo assim, ao que tudo indica, Shazam! Fúria dos Deuses será o último filme do herói nos cinemas.

David F. Sandberg, o diretor do longa, já esperava esse fracasso. O cineasta discutiu o assunto em um papo com fãs no Reddit.

“Sem preocupações. Não é como se (o fracasso de Shazam! 2) fosse uma surpresa. Eu já esperava por isso. Mas ficará tudo bem comigo. Meu pagamento foi antecipado”, disse o cineasta, em um comentário polêmico, deletado desde então.

Shazam! 2 está em cartaz nos cinemas. Eventualmente, o filme chegará ao catálogo do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.